Betliejaus taikos ugnis pasiekė Neringą

2025-12-11 14:00
Neringos savivaldybės inf.

Simbolinė taikos ir bendrystės šviesa, atnešta Lietuvos skautų iš tarptautinės ceremonijos Austrijoje, jau dalijamasi ir Neringoje. Ši ugnis, kasmet keliaujanti iš Betliejaus į Austriją, o iš ten – į įvairias pasaulio šalis, primena apie taikos svarbą kasdienybėje, bendruomeniškumą ir atsakomybę vieniems už kitus.

Betliejaus taikos ugnis pasiekė Neringą / Neringos savivaldybės nuotr.

Ypatinga šių metų misijos akimirka – Austrijoje vykusios ceremonijos metu pirmą kartą nuskambėjusi malda lietuvių kalba, kvietusi puoselėti taiką savyje ir savo aplinkoje.

2025 metų Betliejaus taikos ugnies šviesos vaiku pasirinktas 13-metis ministrantas Florianas Mitteris iš Vorderweißenbacho (Austrijos). Jis buvo išrinktas dėl savo nuoširdžios tarnystės – Florianas yra uolus ministrantas, armonikos grojėjas, koncertuojantis vyresnio amžiaus žmonėms.

Neringoje deganti Betliejaus taikos ugnis – tai kvietimas sustoti, pasidalyti šiluma ir nešti taikos žinią toliau.

Degančią Betliejaus taikos ugnį, kurią į Neringą atvežė Neringos savivaldybės administracijos darbuotoja, Lietuvos skautijos Pamario tunto narė Eglė Deltuvaitė-Kačalinienė, rasite Neringos savivaldybės pastato pirmame aukšte bei Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje.

Neringos savivaldybė kviečia atsinešti savo žvakę, pasiimti šią simbolinę ugnelę ir parsinešti ją į namus, bendruomenes bei darbo kolektyvus – dalijantis taikos, ramybės ir bendrystės šviesa.

