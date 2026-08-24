Bendruomenės pareigūnės: esame tarsi tiltas tarp policijos ir visuomenės

„Mūsų tikslas – kad žmogui nereiktų susidurti su policija, kuri jau rašo protokolus. Mes dirbame iki pažeidimo fakto. Tai švietėjiška, prevencinė veikla“, – teigė Plungės rajone tarnaujanti Rasa Matevičienė bendruomenės pareigūne dirbanti jau 11 metų.
„Bendruomenės pareigūnas yra tarsi tiltas tarp policijos ir bendruomenės, – sakė šiose pareigose 8 metus dirbanti, Kretingos rajone tarnaujanti Silvija Šilinskė. – Mūsų prevencinio darbo rezultatas nėra suskaičiuojamas skaičiais – mes džiaugiamės tuo, kas neįvyko. Galbūt kažkas nepakėlė telefono ragelio sukčiui, kažkas laiku kreipėsi pagalbos arba kažkas pasirinko saugesnį kelią į mokyklą – tokie, atrodo, nepastebimi rezultatai ir yra ta didžiausia prevencinio darbo prasmė“.
Bendruomenės pareigūnų darbas prasideda nuo pačių mažiausių – darželinukų. Bendraujama ir su moksleiviais, senjorais, seniūnijų darbuotojais, aktyviais bendruomenių atstovais ir t.t. Pastebima, kad viena opiausių problemų pastaruoju metu yra sukčiavimai. Sukčiai, pasak pareigūnių, itin kūrybingi ir išradingi, todėl būna itin džiugu, kai žmonės padėkoja už informaciją, kuri padėjo išvengti jų pinklių.
„Susitinki bendruomenės narį ir jis sako: „Jeigu jūs būtumėt nepapasakoję tos situacijos, aš tikriausiai būčiau ir paspaudęs tą nuorodą, ir suvedęs savo banko duomenis.“ Tai mūsų darbas toks – užbėgti už akių,“ – sakė S. Šilinskė.
Plungės rajone dirbanti R. Matevičienė ypač džiaugiasi darbu su jaunimu. Šiemet Plungėje surengtas renginys jaunuoliams, važinėjantiems mopedais, mažaisiais automobiliais ir pan. R. Matevičienė atviravo, kad nerimo, jog jaunimas neatvažiuos, buvo, tačiau rezultatas – pranoko lūkesčius.
„Mano širdis džiaugėsi, kai pamačiau, kad jie važiuoja, jie atvažiuoja į mūsų renginį! Stovėjo milžiniška eilė jaunuolių, kurie norėjo dalyvauti pasiūlytose veiklose – matavosi mopedų triukšmo lygį, klausėsi apie saugų eismą, dalyvavo praktiniame lėto važiavimo slalome,“ – pasakojo R. Matevičienė.
Pareigūnių patirtis rodo, kad investicija į aktyvų prevencinį bendravimą atsiperka su kaupu – nuoseklus darbas, pasak jų, duoda rezultatų, kuriuos galima pamatyti ir plika akimi.
„Pažiūrėjus kelis metus atgal, matosi, kaip keičiasi žmonių suvokimas: kur kas daugiau nepilnamečių važiuoja su šalmais, pėstieji rečiau naudojasi telefonais eidami per perėjas. Taip pat ir bendruomenė – jeigu pastebi kažkokią problemą, apie ją praneša, ir mes kartu ieškom jos sprendimo – tai ir yra mūsų prevencijos rezultatas“, – sakė S. Šilinskė.
„Žmonės yra pasikeitę – jie yra geranoriški ir labai pilietiški. Jie buriasi į saugios kaimynystės grupes, tampa policijos rėmėjais, kurie savanoriškai, be jokio atlygio prisideda prie tos saugios aplinkos kūrimo. Mums džiugu, kad žmonės yra geranoriški ir patys suinteresuoti veikti, jog galėtų gyventi saugiai.“ – kolegei antrino R. Matevičienė.
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