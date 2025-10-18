AB „Smiltynės perkėla“: sėkmingai įveikti vasaros iššūkiai, pelnytas valdysenos lyderės įvertinimas

Iššūkius pavertė sėkme
Nors vasara įprastai siejama su saulėtomis dienomis, šiemet orai nelepino – saulę dažnai keitė lietus ir vėjo gūsiai, todėl keleivių srautai buvo sunkiai prognozuojami.
„Ši vasara iš komandos pareikalavo didelio lankstumo ir profesionalumo. Dėl nuolat kintančių sąlygų buvo sudėtinga optimaliai planuoti keltų reisus, darbo grafikus ir racionaliai naudoti išteklius. Vis dėlto, dėka atsidavusių darbuotojų, su visais iššūkiais susitvarkėme sėkmingai“, – teigė AB „Smiltynės perkėla“ generalinis direktorius Mindaugas Čiakas.
Nepaisant sumažėjusių turistų srautų, bendrovei pavyko subalansuoti pajamas bei išlaidas ir išlaikyti stabilias bilietų kainas. Nors Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) buvo pritarusi 6 % kainų didinimui, bendrovės vadovybė kartu su valdyba nusprendė jų nedidinti, taip užtikrinant didesnį paslaugų prieinamumą visiems keleiviams.
Aukščiausias įvertinimas – valdysenos lyderės nominacija
Profesionalus ir skaidrus „Smiltynės perkėlos“ darbas neliko nepastebėtas. Valdymo koordinavimo centro (VKC) rengiamame kasmetiniame valstybės valdomų įmonių (VVĮ) gerosios valdysenos indekso vertinime bendrovė pelnė aukščiausią įvertinimą.
AB „Smiltynės perkėla“ tapo vienintele įmone, šiemet įvertinta A+ balu, ir vidutinio dydžio įmonių kategorijoje pelnė specialią nominaciją – „2024/25 metų valdysenos lyderis“!
Šis pasiekimas įrodo, kad gerosios valdysenos principai, atsakinga veikla ir skaidrumas sėkmingai diegiami ir duoda apčiuopiamų rezultatų net ir mažesnėse įmonėse. Tai – puikus pavyzdys, skatinantis ir kitus siekti aukščiausių valdysenos standartų.
Vietoj avarinės būklės pastato – modernus kompleksas keleiviams ir miestui
Iškilęs naujas, modernus AB „Smiltynės perkėla“ keleivių terminalas, pakeitęs senąjį, dar 1985 metais statytą avarinės būklės pastatą, laukia savo starto pradžios. Planuojama, kad naujasis terminalas duris atvers 2026 metų pavasarį.
Naujasis A klasės energetinio naudingumo pastatas, suprojektuotas architektų studijos „Altitudes“, išsiskiria savo architektūra – jį sudaro du korpusai, sujungti tilteliu, po kuriuo vyks transporto judėjimas į keltus. Bendras pastato plotas siekia apie 2,5 tūkst. kvadratinių metrų, o visa rekonstruota teritorija apima virš 20 tūkst. kvadratinių metrų.
Šiuolaikiškame terminale įrengta keleivių laukimo salė, bilietų kasos, konferencijų salė, kavinė su terasa, iš kurios atsivers vaizdas į Kuršių neriją.
Be keleiviams skirtų erdvių, pastate taip pat įsikurs bendrovės „Smiltynės perkėla“ administracija, bus įrengtos patalpos keltų darbuotojams. 2/3 pastato skirta kitų kompanijų biurų nuomai.
Šiuo projektu siekiama ne tik užtikrinti gerąsias klientų patirtis, bet ir sutvarkyti aplinkos infrastruktūrą bei sukurti naujas viešąsias erdves klaipėdiečiams ir miesto svečiams.
