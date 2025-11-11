AFP: Irake prasidėjo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai

Rinkimų apylinkės atidarytos 7 val. vietos (6 val. Lietuvos) laiku ir turėtų dirbti iki 18 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku.
Preliminarūs rezultatai turėtų būti paskelbti per 24 valandas nuo jų uždarymo.
Irake antradienį prasidėjo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai, vykstantys karo nuniokotoje šalyje, kurioje padėtis šiuo metu yra gana stabili.
Rinkimų apylinkės atidarytos 7 val. vietos (6 val. Lietuvos) laiku ir turėtų dirbti iki 18 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku.
Preliminarūs rezultatai turėtų būti paskelbti per 24 valandas nuo jų uždarymo.
Naujausi komentarai