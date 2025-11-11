 AFP: Irake prasidėjo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai

AFP: Irake prasidėjo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai

2025-11-11 06:48
BNS inf.

Irake antradienį prasidėjo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai, vykstantys karo nuniokotoje šalyje, kurioje padėtis šiuo metu yra gana stabili. 

AFP: Irake prasidėjo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai
AFP: Irake prasidėjo įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimai / AHMAD AL-RUBAYE / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų