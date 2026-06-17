 97 metai šilumos Klaipėdai

97 metai šilumos Klaipėdai

2026-06-17 10:45 kauno.diena.lt inf.

Prieš 97 metus, 1929-ųjų birželio 17 dieną, veiklą pradėjo Klaipėdos viešoji šiluminė elektrinė. Tai tapo pamatu dabartinei AB „Klaipėdos energija“, kuri šiandien yra neatsiejama miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos dalis. 

<span>97 metai šilumos Klaipėdai</span>
97 metai šilumos Klaipėdai / Vaizdo įrašo stop kadras

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iki kultūros

Per beveik šimtmetį keitėsi technologijos, augo miestas ir gyventojų poreikiai. Tačiau bendrovės veiklos prasmė išliko ta pati – patikimai aprūpinti klaipėdiečius šiluma ir kurti pažangią energetikos ateitį.

„Klaipėdos energijos" didžiausia stiprybė visada buvo ir yra žmonės. Tai – profesionalūs, atsakingi, savo darbui atsidavę darbuotojai, kurių žinios, patirtis ir kasdienės pastangos leidžia užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams.

Bendrovė vertina atsakomybę, patikimumą ir pagarbą aplinkai. Šios vertybės šiandien skatina ieškoti modernių, efektyvių bei tvarių sprendimų šilumos gamyboje ir tiekime, kurie kurtų naudą miestui, bendruomenei ir ateities kartoms.

Minėdama 97-ųjų veiklos metų sukaktį, „Klaipėdos energija" dėkoja darbuotojams, partneriams, kolegoms ir visiems, kurie buvo ir yra šios prasmingos kelionės dalis. Bendrovė didžiuojasi savo istorija, atsakingai dirba šiandien ir drąsiai žvelgia į ateitį.

Vaizdo įrašo autorius – Vilius Sadauskas.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Klaipėdos energija
šiluma
Klaipėdos viešoji šiluminė elektrinė

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