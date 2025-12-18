2026-ieji Kretingos rajono savivaldybėje paskelbti skulptoriaus Antano Mončio metais

A. Mončys gimė 1921 m. birželio 8 d. Mončiuose, Darbėnų valsčiuje. 2026-aisiais sueis 105 metai nuo jo gimimo.
Būsimasis skulptorius 1941 m. baigė Kretingos gimnaziją,1942–1943 m. studijavo architektūrą Vytauto Didžiojo universitete, o 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1944–1991 m. studijavo, kūrė, rengė parodas ir garsėjo savo darbais Prancūzijoje, tačiau liko ištikimas Žemaitijai, neužmiršo savo šaknų, savo gimtosios kalbos. 1989 m., po 45 emigracijos metų, A. Mončys pirmą kartą aplankė Lietuvą. Skulptorius mirė 1993 m. liepos 10 d. Paryžiuje, palaidotas Kretingos rajono Grūšlaukės kapinėse, tėvų kape.
Kretingos rajono savivaldybėje 2026-uosius paskelbus A. Mončio metais, planuojama parengti ir įgyvendinti skulptoriaus metų minėjimo programą. Darbėnų gimnazija kartu su partneriais Lietuvos kultūros tarybai yra pateikusi projekto „Antano Mončio pėdomis: Darbėnų kultūrinio identiteto stiprinimas“ paraišką finansavimui gauti. Projektu siekiama stiprinti Darbėnų miestelio kultūrinį identitetą ir telkti bendruomenę, kuriant šiuolaikinę lauko meno erdvę, įprasminančią iš šio krašto kilusio A. Mončio kūrybos palikimą.
