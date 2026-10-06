Žvejų rūmuose – žiūrovų ir kritikų išgirtas „Mažvydas“

Pagal Justino Marcinkevičiaus dramą sukurtame muzikiniame spektaklyje (libreto ir scenarijaus autorius – Arnas Ališauskas) susijungia gili istorinė atmintis, poezijos jėga, teatras ir modernus muzikinis skambesys. Kūrinys pasakoja apie pirmosios lietuviškos knygos – „Katekizmo“ – autorių Martyną Mažvydą. Spektaklyje jis atsiskleidžia ne kaip tolimas istorinis veikėjas, o kaip abejojantis, mylintis, daug paaukojęs, tačiau nepalūžęs žmogus. Tai pasakojimas apie sudėtingus XVI amžiaus pasirinkimus, tremtį, tėvynės ilgesį ir milžinišką atsakomybę už tautos ateitį.
„Kaip tikimės vėl paliesti žiūrovų širdis? Visos komandos sąžiningu darbu. Čia svarbi emocija, žodis ir to žodžio gylis. Mažvydo tema yra lietuvių prigimtiniai dalykai, amžina tremties tema. Tai įkvepia tikėjimo, kad ir vieno žmogaus padaryti darbai nulemia visos tautos egzistencinę ateitį. Mūsų tautoje yra personalijų ir kūrėjų, kurie verti pasaulinės auditorijos dėmesio“, – įsitikinęs operos režisierius Kęstutis Stasys Jakštas.
Ši ansamblio „Lietuva” programa yra vienas iš bandymų prisiliesti prie klasikos, atveriant ją ir paverčiant sava, suprantama ir artima kuo didesniam žiūrovų ratui. Koliažinis žanras klasikinės operos pagrindu vienija įvairius muzikos stilius, todėl opera „Mažvydas“ sujungė tautinių ir simfoninio orkestro styginių instrumentų, varinių pučiamųjų ir elektroninės muzikos skambesį, kino filmams būdingą muziką ir populiariosios muzikos stilių.
Žiūrovų ir kritikų sutarimu – tai vienas sėkmingiausių valstybinio ansamblio projektų, kurį verta pamatyti tiek dėl istorinės vertės, tiek dėl vizualinio ir muzikinio išpildymo kokybės. Teatrologai giria režisierių K. S. Jakštą ir libretistą A. Ališauską už tai, kad jie sugebėjo atsikratyti statiško patoso. Spektaklyje Mažvydo istorija labiau akcentuoja asmeninę žmogaus dramą, vidinius konfliktus, meilės liniją ir pasiaukojimą, o tai kūrinį daro artimesnį šių dienų žiūrovui.
Klaipėdoje pagrindines partijas atliks mėgiami aktoriai ir dainininkai Giedrius Arbačiauskas, Dovilė Kazonaitė, Rokas Spalinskas, Rokas Laureckis, Jovita Vaškevičiūtė, Saulius Vasiliauskis, Martynas Žukauskas.
Choreografiją spektakliui sukūrė Aušra Krasauskaitė. Scenografas – Gintaras Makarevičius, kostiumų dailininkė – Olga Filatova-Kontrimienė, projekcijų dailininkas – Rimas Sakalauskas.
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