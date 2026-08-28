Sondrai Simanaitienei – prestižinis įvertinimas

Rugsėjo 11 d. 16 val. Jonavos G. Kanovičiaus viešojoje bibliotekoje vyks šios premijos įteikimo šventė.
Pačiai autorei šis apdovanojimas ypatingas ne tik dėl nacionalinio masto įvertinimo, bet ir dėl knygos temos – joje svarbią vietą užima Klaipėdos istorija, miesto kultūrinis gyvenimas ir realių žmonių istorijos.
S. Simanaitienė neslėpė džiaugsmo, kad kūrinys sulaukė komisijos įvertinimo ir pasiekė skaitytojus bei žmones, kurių atmintį ji siekė išsaugoti.
„Labai džiaugiuosi dėl Klaipėdos, dėl knygos ir dėl savęs. Smagu, nes komisija, man atrodo, rimta, niekas jai įtakos nedarė. Džiaugiuosi, kad patiko. Niekada gi nežinai, kai parašai, kaip sureaguos žmonės, ypač tie, kurie atpažįsta save. G. Kanovičiaus premija yra gana prestižinė, tad džiaugiuosi“, – neabejojo rašytoja.
„Potvynis bohemoje“ – trečioji S. Simanaitienės knyga. Romane atkuriama paskutinio XX amžiaus dešimtmečio Klaipėda.
Klaipėdietei rašymas apskritai yra neatsiejama jos kasdienybės dalis. Nors naujų knygų autorė sąmoningai neplanuoja, nuolat imasi įvairių istorinių ir kultūrinių projektų.
„Aš visada ką nors rašau, o knygos bus ar ne, per daug neplanuoju. Nėra tikslas pridauginti knygų. Daug rašau įvairiuose projektuose, taip pat tekstus istorinėms ekskursijoms. Neseniai rašiau scenarijų Priekulės festivaliui. Daug reikia integruoti, istoriją paversti poetine atmosfera ir kartu išlaikyti dokumentinį sluoksnį. Džiaugiuosi, kad ši knyga atliepė visuomenę, nes ji buvo skirta tam tikriems žmonėms, juos kaip nors pagerbti, prisiminti. Man atrodo, kad literatūra turi galią išsaugoti pasakojimą apie gyvenusius žmones, tai yra atminties forma, o šiuo atveju ji puikiai suveikė“, – kalbėjo S. Simanaitienė.
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