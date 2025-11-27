Šeštadienį Klaipėdoje – neeilinis gimtadienio vakarėlis su „G&G Sindikatu“

„Prieš dvejus metus „G&G Sindikatas“ pakilo į visiškai naują „Renginių kombinato“ sceną, kai dar niekas šios vietos nežinojo. Jie istoriškai buvo pirmieji, kurie čia surengė koncertą, – sakė uostamiesčio traukos centru tapusios vietos įkūrėjas Jevgenijus Sokolovas. – Puikiai pamenu tą koncertą, kuris baigėsi dvigubu bisu. Pirmąjį gimtadienį taip pat šventėme su „G&G Sindikatu“, kuris užkūrė tokį repo vakarėlį, kad ir po dviejų bisų niekas nenorėjo jų paleisti. O kai atsukdavo mikrofonus į publiką – salėje nebuvo nė vieno, kuris nedainuotų kartu. Klaipėdiečiai akivaizdžiai mėgsta šią grupę ir pats „G&G Sindikatas“ pagal savo žanrą labai tinka šiai erdvei, kuri yra pakankamai neformali ir čia drąsiai galima išvien kelti rankas į viršų.“
„Vilniuje aš kaip namie jaučiuosi menų fabrike „Loftas“. Panašiai pasijutau ir „Renginių kombinate“, kai ten pirmą kartą apsilankėme. Man imponuoja tokios erdvės. Ir pati Klaipėda man visada buvo prie širdies, sekasi pajausti šio miesto pulsą ir kaskart, kai atvažiuojame čia su grupe, taip gera vėl prisiminti, pajusti, kiek daug nuostabių mūsų fanų čia gyvena“, – sakė „G&G Sindikato“ narys DJ Mamania.
Jis linksmai prisimena ir tai, kad per pirmąjį „Renginių kombinato“ gimtadienį viena gerbėjų į sceną metė liemenėlę.
„Nors, tiesą sakant, anksčiau jų į sceną atskrisdavo daugiau – susirinkdavome ne vieną ir ne dvi“, – šypsojosi DJ Mamania.
Šeštadienį į „Renginių kombinato“ sceną jis žengs ne tik su grupe – prieš koncertą ir po jo pats stos prie pulto.
„Sutarėme su organizatoriais, kad pagrosiu artimos stilistikos muzikos ir palinksminsime chebrą šokiais“.
„Nusimato geras vakaras. Kadangi vasarą Klaipėdoje negrojome, tai džiaugiamės, kad galėsime su Vakarų pakrantės fanais susiburti dabar – beveik žiemą. Bus puiki proga užbaigti metus, visiems kartu iškėlus kumščius į viršų“, – sakė „G&G Sindikatas“.
Naujausi komentarai