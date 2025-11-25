Britų vokalinis ansamblis „The Queen’s Six“ koncertuos Klaipėdoje

Svečiai iš Vindzoro pilies
„The Queen’s Six“ – tai Šv. Jurgio koplyčios Vindzoro pilyje choro nariai, kasdien giedantys tiek pamaldose, tiek valstybinėse ceremonijose karališkosios šeimos akivaizdoje. Ansamblis suburtas 2008 m. minint 450-ąsias karalienės Elžbietos I įžengimo į sostą metines. Nuo to laiko kolektyvo pasirodymai vyksta svarbiausiuose pasaulio festivaliuose, o jų balsai buvo girdimi ir tokiose išskirtinėse ceremonijose kaip princo Harry ir Meghan Markle vestuvėse (2018 m.) bei karalienės Elžbietos II laidotuvėse (2022 m.).
Ansamblį sudaro šeši atlikėjai: Lissie Paul (altas), Tomas Lilburnas (altas), Nicholas Maddenas (tenoras), Dominicas Blandas (tenoras), Andrew Thomsonas (bosas-baritonas) ir Simonas Whiteley (bosas-baritonas). Visi kartu jie kuria unikalų, darniai suskambantį vokalinį audinį, kuriame dera išskirtinė britų chorinė tradicija ir modernios muzikinės interpretacijos.
Programoje – nuo žiemos rimties iki šventinio šėlsmo
Vakaro programoje klausytojai bus pakviesti į muzikinę kelionę, kurioje susilies žiemos ramybės šviesa ir šventinis džiugesys. Pirmojoje dalyje skambės subtilūs, švelnūs kūriniai – nuo Alexanderio L’Estrange’o „Lighten our darkness“ ir iškilaus renesanso meistro Thomaso Talliso „Videte miraculum“ iki jautrių kalėdinių giesmių, tokių kaip Edgaro Pettmano „A Carol of Adoration“ ar Peterio Warlocko „Bethlehem Down“. Publika išgirs ir tradicines šventines melodijas – šiltąją „God rest you merry, gentlemen“, jaudinančią „O Danny Boy“, taip pat populiariąją „The Christmas Song“ bei švelniąją „Have yourself a merry little Christmas“.
Antrojoje programos dalyje atmosfera pakryps į lengvą, žaismingą ir šventiškai pašėlusią nuotaiką. Čia žiūrovus linksmins nuotaikingos ir energingos populiariosios muzikos aranžuotės: šypseną keliantis „Frosty the Snowman“, šventiškasis „Feliz Navidad“, humoristinės T. Lehrerio dainos „Poisoning pigeons in the park“ ir „We will all go together when we go“. Skambės ir šiuolaikinių hitų interpretacijos – Marvin Hamlisch „Nobody does it better“, Billie Eilish „No time to die“ – bei klasikinės žiemos dainos „Winter Wonderland“, „All I want for Christmas is you“ ir nepakeičiami „Jingle Bells“.
Tai spalvinga, nuotaikinga muzikinė šventė, kurioje karališkojo ansamblio balsai atskleis ir žaismingąją, ir itin šiuolaikišką a cappella meno pusę. Kviečiame pajusti britiškojo chorinio meno didybę ir sutikti šventes su ypatingu muzikiniu spindesiu.
Renginys vyks gruodžio 27 d. 18.30 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro salėje „Jūra“. Bilietus galima įsigyti teatro kasoje ir internetu.
