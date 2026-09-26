Piliavietėje tęsiasi „Oktoberfest Klaipėda 2026“ linksmybės

Dalis festivalio dalyvių atėjo pasiruošę ir linksmybėms, ir fotosesijai – lankytojai vilkėjo bavariškais kostiumais: vyrai buvo pasipuošę skrybėlėmis ir ilgomis kojinėmis, moterys – suknelėmis.
Vakaro vedėjui sušukus, visi vienu metu stojo ant suolų, kėlė alaus bokalus ir garsiai pritarė.
Netoli scenos esančioje šokių aikštelėje žmonės taip pat linksminosi – vieni šoko poromis, kiti kvietė prisijungti ir nepažįstamuosius. Čia pat vyko ir įvairūs žaidimai.
Veiksmas vyko ir lauke. Šventės dalyviai kalbėjosi, fotografavosi prie didžiosios palapinės, papuoštos užrašu „Oktoberfest Klaipėda“, o prie maisto vagonėlių driekėsi eilės. Nors pliaupė lietus, lankytojai nesiskirstė – vieni slėpėsi po skėčiais, kiti, laukdami maisto, toliau bendravo ir stebėjo, kas vyksta festivalio teritorijoje.
Didžiojoje palapinėje buvo užimti beveik visi stalai, tačiau vietos užteko ir naujai prisijungusiems lankytojams – festivalio dalyviai draugiškai priėmė prisėsti.
Čia šeštadienio vakarą jau pasirodė grupė „Juziband“, atlikėjas ir aktorius Naglis Bierancas, „Biplan“, taip pat muzikuos grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, vakarą vainikuos diskoteka su DJ Drugiu.
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