Klaipėdoje – orkestrų festivalis

Festivalis vyks dvi dienas – penktadienį ir šeštadienį.
Penktadienį renginiai prasidės 18 val. Festivalio atidarymas bus iškilmingai skelbiamas Klaipėdos piliavietės aikštėje.
Atidarymo iškilmėse dalyvaus Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras.
Šio orkestro istorija prasidėjo 1994 m. Klaipėdoje kartu su Karinių jūrų pajėgų atkūrimu.
Orkestras tapo neatsiejama jūrinės kultūros ir miesto iškilmių dalimi – jis dalyvauja oficialiose valstybės šventėse, kariniuose renginiuose bei koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje garsindamas mūsų šalį jūrine dvasia.
Repertuare dera iškilmingi maršai, klasikiniai bei lengvosios muzikos kūriniai, žavintys įvairaus amžiaus klausytojus.
Šeštadienį orkestrai žadins miestą. Muzikos garsų miestiečiai galės pasiklausyti net neišeidami iš namų.
Orkestrai apsilankys Dragūnų kvartale, M. Mažvydo alėjoje, Senajame ir Naujajame turguose.
Nuo 16 val. iki 18 val. Dangės krantinėse vyks orkestrų muzikinės kovos.
Dangės krantinėje, prie Bendrystės tilto, muzikinėse kovose susikaus Latvijos Karinių jūrų pajėgų orkestras, kuriam vadovauja Andris Rasmanis.
Dvikovas turės atlaikyti ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras, kuriam vadovauja kapitonas Remigijus Terminas.
Taip muzikinėse kovose rungsis ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestras, kuriam vadovauja Egidijus Miknius. Šiam orkestrui talkins solistai Vilius Tarasovas ir Violeta Tarasovienė.
Kovose pasirodys ir Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės orkestras, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras.
Laukiama ir Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro „Kybartai“.
Muzikinių kovų moderatorės – Jomantė Šležaitė-Paukštė ir Justina Mikniuvienė.
Šeštadienį Danės skvere įvyks baigiamasis festivalio dalyvių koncertas.
Esant nepalankioms oro sąlygoms, renginiai gali būti atšaukti arba perkelti į kitas vietas.
Dalis šventės dalyvių renginį dažniausiai stebi ir iš upės, plaukiodami vandens dviračiais arba vandens autobusu.
Pernai miestiečiai pasirodymus stebėjo įsitaisę krantinėse.
