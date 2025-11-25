Klaipėdoje – dviejų dienų chorinės ir sakralinės muzikos šventė

Chorinės muzikos koncertas – lapkričio 29 d.
Lapkričio 29 d. 17.00 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto naujai atrestauruotoje Vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5) vyks šventinis chorinės muzikos koncertas. Tai bus pirmasis chorinės muzikos koncertas Vitražinėje menėje po jos restauracijos, simboliškai apjungiantis laikmečius nuo dar tarpukaryje įkurto Pedagoginio institututo ir jo studentų choro iki nūdienos Klaipėdos universitete gyvuojančios chorinės tradicijos.
Renginys ypatingas ir tuo, kad choro „Ave vita“ istorija prasidėjo būtent Klaipėdoje – 1935 m. dabartinio KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto ir Vitražinės menės erdvėse, kur suskambo pirmieji choro balsai. Po 90 metų choras sugrįžta į savo ištakas, atgaivindamas ryšį su choro kūrybinės veiklos pradžia.
„Ave vita“ – vienas žymiausių Lietuvos akademinių chorų, daug koncertuojantis ne tik Lietuvoje bei užsienyje, pelnęs laurus ne viename tarptautiniame chorų konkurse, dvi „Aukso paukštės“ nominacijas, kaip „Tarptautinio spindesio žvaigždė“ (2002 m.) ir „Geriausias suaugusiųjų choras ir vadovas“ (2022 m.). Meno vadovas ir dirigentas prof. Kastytis Barisas, chormeisterė Gintarė Barisaitė-Mitkuvienė ir chormeisterė-koncertmeisterė Lina Jaskevičienė.
Koncerte taip pat dalyvaus Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, kuriam vadovauja prof. Algirdas Šumskis, vokalo pedagogė prof. Valentina Vadoklienė, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė.
Įėjimas – laisvas.
Šv. mišios ir sakralinės muzikos koncertas – lapkričio 30 d.
Lapkričio 30 d. 12.00 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) vyks šv. mišios, kuriose giedos abu akademiniai chorai – „Pajūrio aidos“ ir „Ave vita“.
Po mišių klausytojai kviečiami į sakralinės muzikos koncertą, papildysiantį advento pradžios rimties ir susikaupimo nuotaiką.
