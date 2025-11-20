Ispanų kultūros dienos vyks ir kitąmet?

Klaipėdos tautinių kultūrų centro direktorė Jelena Butkevičienė sakė, kad bendras rezultatas džiugina.
„Dabar yra tokių baimių, kad šitą renginį gali kas nors išsivežti į Vilnių. Bet Klaipėda pradėjo, Klaipėda toliau ir tęs. Turime aukštų įvertinimų, patys taip pat džiaugiamės. Namų darbus darysime visus metus ir renginį tęsti kitais metais planų tikrai yra. Šiaip ciklas dar nesibaigė, nes baigiamąjį akcentą – parodą – iš „Akropolio“ erdvių pervežėme į Klaipėdos apygardos teismo erdves. Piešiniai ten klaipėdiečius džiugins iki šio mėnesio pabaigos“, – pažymėjo J. Butkevičienė.
Pasak pašnekovės, dar daugiau džiaugsmo kelia ir tai, kad finalinis renginys, įvykęs savaitgalį Klaipėdos dramos teatre, bus rodomas ir Ispanijos televizijos žiūrovams.
„Vyko dviejų valandų magiška fiesta, iki šiol esame pilni įspūdžių. Atlikėjai specialiai ruošė tą programą Klaipėdai, tad pas mus vyko premjera. Žinau, kad mes nufilmavome visą tą pasirodymą ir jis bus rodomas Ispanijoje per jų flamenko televizijos kanalą“, – pasidalijo J. Butkevičienė.
Svarstymų festivalio programą sutrumpinti iki vienos savaitės nėra.
„Savaitės būtų per mažai ir būtų buvęs didelis renginių krūvis. Pradžia buvo santūri, nors pats atidarymas „Akropolyje“ tikrai sulaukė didelio lankytojų dėmesio. O paskui mažais žingsneliais kiekvieną savaitę matėme, kad vis daugiau žmonių prisijungė“, – kalbėjo J. Butkevičienė ir pridūrė, kad norinčiųjų dalyvauti šokio, kalbos pamokose ar žiūrėti filmą netrūko ištisą mėnesį.
Ji taip pat nurodė, kad žmonės iki šiol skambina ir teiraujasi, ar Tautinių kultūrų centre vyks ispanų kalbos pamokų tęsinys.
Anot J. Butkevičienės, ir patys atlikėjai iš Ispanijos gyrė klaipėdiečius bei komandas, su kuriomis teko dirbti organizuojant renginius, bei vylėsi, kad bendradarbiavimas tęsis ir ateityje.
