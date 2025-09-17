Danijos muzikantai klaipėdiečiams dovanos nemokamą koncertą

Į Klaipėdą atvyks tikras Skandinavijos džiazo elitas: trimitininkas Erik Kimestad, saksofonininkas Mads Egetoft, pianistas Jeppe Zeeberg ir kontrabosininkas Matthias Petri. Visi jie – tarptautinėje scenoje puikiai pažįstami vardai, o muzikantas K. Osgood – žinomas džiazo būgnininkas.
Šis aukšto lygio atlikėjų koncertas susirinkusiesiems bus dovanojamas visiškai nemokamai.
Pasak Klaipėdos džiazo orkestro vadovo ir koncerto organizatoriaus Kęstučio Sovos, tai bus kur kas daugiau nei muzikinis pasirodymas.
„Kai K. Osgood su savo grupe išeina į sceną, tai būna ne tik koncertas, o išskirtinė kelionė per muzikos kraštovaizdį. Šių atlikėjų kūryboje susipina pagarba tradicijai ir drąsa ją peržengti, todėl kiekvienas pasirodymas tampa netikėta muzikinės laisvės kelione“, – atviravo K. Sova.
Tokie koncertai praturtina miesto kultūrinį gyvenimą ir sustiprina Klaipėdos, kaip džiazo miesto, vardą.
Kvinteto diskografijoje – keletas įrašų: 2018 metais pasirodęs „Kresten Osgood. Kvintetas groja džiazą“, kuris tapo vienas labiausiai kolekcininkų ieškomų, bei naujausias – „Kresten Osgood. Kvintetas gyvai H15“, šiemet pelnęs Danų „Grammy“ apdovanojimą už geriausią muzikinį albumą.
Būsimo renginio metu klaipėdiečių laukia dviejų dalių muzikos vakaras.
„Tokie koncertai praturtina miesto kultūrinį gyvenimą ir sustiprina Klaipėdos, kaip džiazo miesto, vardą. Mūsų orkestro pareiga yra atverti duris į pasaulinę džiazo sceną, kad klausytojai galėtų išgirsti tokią gyvą muziką, kuriai nereikia jokių kompromisų. Tą vakarą uostamiestis taps viso Skandinavijos džiazo epicentru – tai bus dovana miestui“, – tvirtino K. Sova.
Šį ypatingą vakarą dovanos Klaipėdos džiazo orkestras kartu su partneriais – džiazo klubu „Kurpiai“ bei bendrove „Blulita“.
Naujausi komentarai