2025-08-29 12:35
Rugsėjo 15 d., pirmadienį, 18.45 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rupiškės g. 6, Klaipėda) įvyks Birutės Skaisgirienės knygos „Klaipėdos monumentalioji dailė: freskos ir vitražai. Detektyvai bei istorijos“ pristatymas. Tai yra pirmasis tokio pobūdžio Klaipėdos monumentaliosios dailės kūrinių (freskų, sgrafitų, sieninės tapybos ir vitražų) sąvadas. Pokalbį su autore moderuos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios referentė Goda Povilaitytė.

Birutės Skaisgirienės knygos sutiktuvės Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje / Organizatorių nuotr.

Autorės susidomėjimas Klaipėdos freskomis ir vitražais prasidėjo nuo projektų „Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: praeitis ir dabartis“ ir „Vitražai Klaipėdos visuomeninių pastatų interjeruose: istorija ir dabartis“, kuriuos, gavusi dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, 2019–2020 metais įgyvendino Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka. B. Skaisgirienė buvo šio projekto iniciatorė, vadovė ir vykdytoja.

Surinkto vaizdų archyvo pagrindu buvo sukurtas virtualus žemėlapis https://www.biblioteka.lt/freskos/, į kurį sugulė Vakarų Lietuvos interjerus ir eksterjerus puošusių freskų, sieninės tapybos bei vitražų nuotraukos. Į žemėlapį įtraukti išlikę ir jau sunaikinti kūriniai.

I. Kanto bibliotekos projektai buvo sėkmingai įgyvendinti, bet nuolatinės vitražų paieškos ir tyrinėjimai tapo svarbia Meno skyriaus vedėjos B. Skaisgirienės gyvenimo dalimi. Tyrinėdama monumentaliąją dailę ji išsamiai susipažino su vitražų bei sieninės tapybos kūriniais, užsimezgė draugystė su jų autoriais: Konstantinu Šatūnu, Jauniumi Eriku Kaubriu, Eimučiu Markūnu, Broniumi Bružu, Rimante Kulšiene, Egle Valiūte, Donatu Ivanausku, Nijole Vilutyte, Gintaru Dumčiumi, Ignu Meidumi ir daugeliu kitų. Labai vertinga buvo klaipėdiečių dailininkų monumentalistų, freskų ir sgrafitų autorių Angelės Banytės ir Juozo Vosyliaus suteikta informacija apie kūrybos procesus, architekto Zigmo Rutkausko prisiminimai.

Bendravimas su freskų ir vitražų kūrėjais bei jų artimaisiais padėjo atsekti dabartinių ir dingusių kūrinių pėdsakus, patikslinti kūrinių metrikas, išgirsti daugybę įdomiausių pasakojimų apie freskų ir vitražų atsiradimą bei kūrybinį procesą. Visus autentiškus monumentaliosios dailės kūrėjų pasakojimus autorė užrašė.

Organizatorius: VšĮ Klaipėdos dailininkų fondas.

Rėmėjai: Klaipėdos miesto savivaldybė.

