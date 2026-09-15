Kelyje Vilnius–Klaipėda į avariją pateko sunkiasvorė kariškių mašina

Pranešimas apie eismo įvykį gautas 14.15 valandą.
Dėl avarijos susiformavo automobilių spūstys. Policija patarė rinktis apvažiavimo kelius.
Pavakarę pranešta, kad eismas kelyje atnaujintas.
Tauragės rajone, kelyje A1, Klaipėdos kryptimi antradienio popietę įvyko techninis eismo įvykis, kuriame dalyvauja kariškių sunkiasvoris automobilis, pranešė Policijos departamentas.
Pranešimas apie eismo įvykį gautas 14.15 valandą.
Dėl avarijos susiformavo automobilių spūstys. Policija patarė rinktis apvažiavimo kelius.
Pavakarę pranešta, kad eismas kelyje atnaujintas.
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