 Kelyje Vilnius–Klaipėda į avariją pateko sunkiasvorė kariškių mašina

Kelyje Vilnius–Klaipėda į avariją pateko sunkiasvorė kariškių mašina (Atnaujinta)

2026-09-15 17:00
BNS inf.

Tauragės rajone, kelyje A1, Klaipėdos kryptimi antradienio popietę įvyko techninis eismo įvykis, kuriame dalyvauja kariškių sunkiasvoris automobilis, pranešė Policijos departamentas.

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<span>Kelyje Vilnius–Klaipėda į avariją pateko sunkiasvorė kariškių mašina</span>
Kelyje Vilnius–Klaipėda į avariją pateko sunkiasvorė kariškių mašina / P. Peleckio/ BNS nuotr.

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