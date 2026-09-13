Įkliuvo neblaivūs vairuotojai

Rugsėjo 12 d. apie 22.30 val. Klaipėdos rajone, Vėžaičių miestelyje, 2007 m. gimęs vyras, vairuodamas automobilį „Volkswagen“, kliudė stovintį kitą automobilį ir iš įvykio vietos pasišalino.
Kaip įtariama, po eismo įvykio vyras vartojo alkoholį. Jam nustatytas 2,48 prom. neblaivumas. Vyras buvo uždarytas į areštinę.
Dar vienas neblaivus vairuotojas sustabdytas rugsėjo 12 d. apie 12.55 val. Kretingos rajone, Juodupėnų kaime. Sustabdžius automobilį „Fiat“, jo 1995 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 2,23 prom. neblaivumas. Vyrui įteiktas šaukimas.
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