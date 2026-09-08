Ant Biržos tilto – remonto darbai

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė paaiškino, kad nuo rugsėjo 1-osios pradėti Biržos tilto vyrių ir kėlimo mechanizmo remonto darbai.
Anot vedėjos, pirmiausia bus remontuojami keturi tilto vyriai. Šiuo metu ardomas Naujamiesčio pusėje esantis vyris, kuris bus išvežtas į dirbtuves remontuoti.
Kol vykdomi šie darbai, eismas viena juosta bus laikinai ribojamas apie dvi savaites.
Vėliau, parvežus suremontuotą vyrį ir jį sumontavus, bus ardomas kitas vyris. Kol šis bus remontuojamas, eismas bus ribojamas kitoje eismo juostoje.
„Kai Naujamiesčio pusėje bus sumontuoti vyriai, bus pradėtas remontuoti kėlimo mechanizmas. Darbus numatyta atlikti per tris mėnesius, jie bus vykdomi po tiltu. Darbų kaina – 209 tūkst. eurų (su PVM). Darbus vykdo bendrovė „Viadukas“, – nurodė I. Kubilienė.
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