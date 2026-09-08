 Ant Biržos tilto – remonto darbai

Ant Biržos tilto – remonto darbai

2026-09-08 14:08
Indrė Kiseliovaitė

Vairuotojai, važiuojantys per Biržos tiltą, šiuo metu susiduria su laikinais eismo ribojimais – važiuojamojoje dalyje pastatyti kelio darbų atitvarai, o eismas viena juosta ribojamas dėl vykstančių remonto darbų. Planuojama, kad šie darbai truks apie tris mėnesius.

Pokytis: ant Biržos tilto eismas šiuo metu vyksta tik viena eismo juosta, tad vairuotojai turi sustoti ir praleisti vieni kitus.
Pokytis: ant Biržos tilto eismas šiuo metu vyksta tik viena eismo juosta, tad vairuotojai turi sustoti ir praleisti vieni kitus. / Indrės Kiseliovaitės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė paaiškino, kad nuo rugsėjo 1-osios pradėti Biržos tilto vyrių ir kėlimo mechanizmo remonto darbai.

Anot vedėjos, pirmiausia bus remontuojami keturi tilto vyriai. Šiuo metu ardomas Naujamiesčio pusėje esantis vyris, kuris bus išvežtas į dirbtuves remontuoti.

Kol vykdomi šie darbai, eismas viena juosta bus laikinai ribojamas apie dvi savaites.

Vėliau, parvežus suremontuotą vyrį ir jį sumontavus, bus ardomas kitas vyris. Kol šis bus remontuojamas, eismas bus ribojamas kitoje eismo juostoje.

„Kai Naujamiesčio pusėje bus sumontuoti vyriai, bus pradėtas remontuoti kėlimo mechanizmas. Darbus numatyta atlikti per tris mėnesius, jie bus vykdomi po tiltu. Darbų kaina – 209 tūkst. eurų (su PVM). Darbus vykdo bendrovė „Viadukas“, – nurodė I. Kubilienė.

Šiame straipsnyje:
Biržos tiltas
remonto darbai
Eismo ribojimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų