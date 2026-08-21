Tai kam tie talonai?

Nueini pas gydytoją, iš anksto užsiregistruoji, gauni konkretų laiką, ateini net keliomis minutėmis anksčiau, o prie kabineto vis tiek randi eilę žmonių. Kai kurie net nebūna užsiregistravę, o kartais dar atsiranda tokių, kurie bando įžūliai prasibrauti į priekį. Taisyklės turėtų galioti visiems vienodai. Jei pacientai registruojami konkrečiam laikui, būtų logiška laikytis tos tvarkos. Kitaip kyla klausimas – kam apskritai reikalinga registracija ir talonai, jeigu galiausiai vis tiek susidaro tokia ilga eilė?
Bronytė
Cirkas nebe toks populiarus
Man atrodo, kad cirko populiarumas šiandien gerokai sumenkęs, palyginti su tuo, kiek žmonių juo domėdavosi anksčiau. Gal ir gerai – galbūt žmonės pradėjo kitaip žiūrėti į pramogas ir nebenori matyti gyvūnų, verčiamų atlikti triukus.
Skaitytojas
Lenktyniaujančios mamos
Artėja rugsėjis, ir vėl matau, kaip kai kurios mamos lenktyniauja, kas vaikui nupirks brangesnę kuprinę, įmantresnius sąsiuvinius ar kanceliarines priemones. Perka kuprines, kurios kainuoja šimtus eurų, o atrodo, kad svarbiausia tampa ne tai, ko vaikui iš tikrųjų reikia, o kaip viskas atrodys prieš kitus. Kur dingo paprastumas? Juk vaikystėje vaikai mokėdavo džiaugtis ir paprastesniais daiktais. Gal vaikui daug svarbiau ne brangiausia kuprinė, o dėmesys, laikas kartu ir jausmas, kad jis mylimas? Leiskime nors savo vaikams būti paprastais žmonėmis.
Uršulė
Nemokamai reklamuojame
Kartais pagalvoju apie keistą situaciją – parduotuvėje susimokame už maišelį – plastikinį, popierinį ar medžiaginį, o ant jo dar puikuojasi didžiulis prekybos centro ar parduotuvės pavadinimas. Vadinasi, ne tik sumokame už daiktą, bet dar ir tampame nemokamais reklamos nešiotojais. Retai kur rasi visiškai paprastą maišelį be logotipų ir užrašų. Gal bent tada, kai žmogus už maišelį moka, būtų galima pasiūlyti pasirinkimą – su reklama arba be jos?
Pietinio rajono gyventojas Artūras
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