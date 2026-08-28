 „Lalunai“ – nuoširdžiausi sveikinimai

„Lalunai“ – nuoširdžiausi sveikinimai

2026-08-28 05:00
Parengė Klaudija Audickaitė

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Nuo politikos
iki kultūros

Anksčiau „Lalunos“ radijo vis paklausydavome, kai atvažiuodavome į Klaipėdos „Akropolį“. Stovėjimo aikštelėje laukdami savo moterų (žinote, kaip joms atsitinka, kai suranda daug parduotuvių), automobilio radijuje visada paieškodavome „Lalunos“. Dabar sužinojome, kad Šilutėje galima girdėti nauju dažniu. Jį iškart nesunkiai įsiminiau – 88,9 MHz, labai paprastas, manau, daugelis be problemų prisimins. Turiu pasakyti asmeninę nuomonę – puiki radijo stotis, muzikos takelio požiūriu pažangesnė nei kai kurios kitos, be to, turi puikius laidų vedėjus, kurių tikrai malonu pasiklausyti. Jiems netrūksta ne tik žinių, profesionalumo, bet – svarbiausia – humoro jausmo. Ketvirtadienio rytą Jūratė taip tiksliai pamėgdžiojo girtuoklį... Žodžiu, labai reikia tokios radijo stoties pas mus Šilutėje. Dar maloniau, kad čia transliacijos iš mūsų miesto buvo būtent per pačios „Lalunos“ gimtadienį – rugpjūčio 25-ąją. Nuoširdžiausi sveikinimai visiems radijo stoties darbuotojams ir klausytojams!

Romualdas iš Šilutės

Renginiai – ne sekmadieniui

Papiktino sprendimas kai kuriuos renginius, kurie turėjo vykti šeštadienį, dėl audros perkelti į sekmadienį. Suprantu, kad oro sąlygos buvo pavojingos ir renginius atšaukti ar nukelti teko dėl žmonių saugumo. Tačiau kodėl pasirinktas būtent sekmadienis? Renginiai dažniausiai ir planuojami penktadieniais arba šeštadieniais, nes žmonės tada turi daugiau laisvo laiko. Sekmadienį daugelis jau ruošiasi naujai darbo savaitei, nenori ilgai naktinėti ar eiti į koncertus vakare. Ne visi atostogauja ir gali savo laiką planuoti taip, kad tiktų bet kuri savaitės diena. Todėl apmaudu, kai gražus, ilgai lauktas renginys perkeliamas į sekmadienį ir daliai žmonių tampa sunkiai pasiekiamas.

Kamilė

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