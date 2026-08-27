Laikai sparčiai keičiasi

Šią vasarą vis dažniau matau ir girdžiu apie netinkamą vaikų elgesį. Garsiai rėkia, keikiasi, vieni kitus pravardžiuoja, kartais net spjaudosi, triukšmauja po daugiabučių langais. Atrodo, kad kai kuriems visiškai nerūpi aplinkiniai žmonės ir tai, kad jų elgesys trukdo kitiems. Kartais pagalvoju – kur dingo paprasti vaikų žaidimai? Kai pati buvau maža, kiemuose piešdavome kreidelėmis, važinėdavome dviračiais, žaisdavome įvairius žaidimus. Dabar dalis vaikų laiką leidžia visai kitaip.
Klaipėdietė
Piktina seni medžiai
Po tos didžiosios audros dar kartą labai aiškiai pamatėme, kiek mieste yra senų, apleistų medžių. Šakų pilna visur – kai kur net sunku praeiti. Kada pagaliau bus pasirūpinta tais medžiais? Jeigu medžiai seni, pažeisti ar pavojingai pasvirę, juos reikėtų laiku sutvarkyti, o ne laukti, kol stipresnis vėjas juos išvers. Juk tuomet kyla pavojus ne tik aplinkai, bet ir žmonėms, automobiliams, pastatams. Negaliu pakęsti tokios netvarkos – būtina puoselėti visas uostamiesčio dalis, o ne tik centrą.
Vytautas
Taisyklės galioja ne visiems
Esu sąžiningas žmogus ir visada stengiuosi automobilį daugiabučio kieme pastatyti tvarkingai. Ieškau vietos, kur galima statyti, nepažeidžiu taisyklių, neužstatau kelių ir neužvažiuoju ant žolės. Tačiau kartais atrodo, kad tokių žmonių yra vis mažiau. Pilna „erelių“, kurie automobilį stato kur tik nori, – ant pievų, šaligatvių, užstato įvažas, nepaiso ženklų. Ir daro tai visiškai ramiai, tarsi taisyklės jiems negaliotų. Ypač tokių atvejų pastebiu pietinėje miesto dalyje. Kodėl vieni žmonės turi galvoti, kur statyti automobilį, o kiti elgiasi taip, kaip jiems patogu? Reikėtų griežčiau kontroliuoti tokius pažeidimus ir dažniau bausti, nes kitaip tvarkos nebus.
Pietinio rajono gyventoja Loreta
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