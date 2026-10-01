Gyvūnus perka brangiai

Nesuprantu, kodėl žmonės perka veislinius gyvūnus. Juk yra tiek daug prieglaudų, kuriose gyvena daugybė šunų ir kačių, laukiančių žmogaus, kuris juos priglaustų. Būna ir tikrai nemažai žmonių, kurie savo augintinius dovanoja. Todėl man sunku suprasti tuos, kurie specialiai ieško pačių brangiausių veislinių gyvūnų, moka už juos tūkstančius ir dar didžiuojasi, kiek sumokėjo. Paskui perka ypatingą maistą, veža į prabangiausias kirpyklas, fotografuojasi ir demonstruoja, koks jų augintinis išskirtinis. Man gyvūnas nėra daiktas ar aksesuaras, kuriuo reikia pasigirti. Tai gyva būtybė, kuriai reikia meilės ir rūpesčio. O priglaustas gyvūnas gali suteikti ne mažiau džiaugsmo nei pats brangiausias veislinis.
Pranas
Daugiau vietų po stogu
Šiemet Klaipėdoje vykęs festivalis „Oktoberfest“ man labai patiko. Buvo smagu, gražu, gera atmosfera, žmonės linksminosi, tad tikrai neturiu kuo skųstis. Vienintelis dalykas, kurį kitais metais būtų galima apgalvoti, – daugiau vietų po stogu. Kai pradėjo lyti, pasirodė, kad palapinių ir vietų, kur būtų galima pasislėpti nuo lietaus, kiek mažoka. Suprantu, kad oro niekas nesuplanuos, bet jeigu šventė ir toliau bus rengiama, gal verta pagalvoti apie didesnę užuovėją lankytojams. Nes šventė gera, norisi joje pabūti, o lietus neturėtų tapti priežastimi skubiai važiuoti namo.
Gabrielius
Buvo labai nemalonu
Mieste teko susidurti su tokiu elgesiu, kad buvo labai nemalonu. Vienas vyras viešoje erdvėje labai garsiai leido muziką, kabinėjosi prie praeivių, keikėsi, elgėsi nepagarbiai ir, panašu, buvo gerokai padauginęs alkoholio. Na, gal žmonės nori pasilinksminti, tačiau nejaugi kiekvienas viešumoje gali elgtis kaip tik nori? Jeigu norisi triukšmauti, leisti muziką ir vartoti alkoholį, tam yra vieta ir laikas.
Klaipėdietė
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