Rugsėjo 5-oji Klaipėdoje

Koncertas. Šiandien 21 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro salėje „Jūra“ vyks Klaipėdos festivalio baigiamasis koncertas. Pirmą kartą Lietuvoje skambės Karlo Jenkinso kūrinys „Palladio Reimagined“, taip pat bus atliekamas „Symphonic Adiemus“. Koncerte susitiks du kompozitoriaus kūriniai, keturi chorai ir vienas simfoninis orkestras. Renginys nemokamas, tačiau atsižvelgiant į ribotą vietų skaičių, salę užpildžius, žiūrovai daugiau gali būti neįleidžiami.
Festivalis. Šiandien Kretingoje vyks sporto organizacijų festivalis „Kretinga juda!“ Nuo 10 iki 15 val. bus pristatomi sporto klubai, būreliai, treneriai ir organizacijos, vyks įvairių sporto bei judesio veiklų išbandymai. Festivalio dalyviai galės susipažinti su futbolu, boksu, šokiais, smiginiu, rankų lenkimu, joga ir kitomis veiklomis. 10.30 val. – oficialus renginio atidarymas, o nuo 10.40 iki 14.50 val. – organizacijų parodomieji pasirodymai. Festivalis skirtas įvairaus amžiaus žmonėms.
Paroda. Rugsėjo 9 d. 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Nišinėje galerijoje (Herkaus Manto g. 25) bus atidaryta Petro Rutės (1934–2016) paroda „O man tas pats“. Joje pristatoma savamokslio tapytojo kūryba, kurioje susipina žmogaus būties ir pasaulio apmąstymai, lietuvių mitologijos, krikščionybės bei Rytų kultūrų motyvai. Parodą pristatys tautodailininko dukra Ieva Rutė. Paroda veiks iki spalio 24 d.
Dirbtuvės. Jaunimas kviečiamas į kūrybines dirbtuves „Tapybos palėpė“. Užsiėmimai vyks antradieniais 16–18 val. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. 12–16 m. jaunuoliai mokysis maišyti ir derinti spalvas, susipažins su šiltomis ir šaltomis spalvomis, dailės žanrais bei kompozicijos pagrindais. Dirbtuves ves edukatorė Vaiva Kulišauskienė. Užsiėmimų datos – rugsėjo 8, 15, 22 ir 29 d. Reikalinga registracija internetu.
Naujagimiai. Per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys – joms gimė viena mergaitė ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 9 mirusieji. Joniškės kapinėse vyks vienerios laidotuvės. Rytoj Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls 4 mirusieji, tarp jų – Arūnas Devėnas. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Rytoj, sekmadienį, Joniškės kapinėse vyks vienerios laidotuvės. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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