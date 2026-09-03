Rugsėjo 3-oji Klaipėdoje

Pasivaikščiojimas. Šiandien 16 val. Klaipėdos universiteto Botanikos sode (Kretingos g. 92) vyks pasivaikščiojimas kultūros paveldo takais Tauralaukyje kartu su kultūros istorike Jovita Saulėniene. Bus kalbama apie istorinės atminties ženklus, Tauralaukyje išlikusį kultūros paveldą ir jo reikšmę. Lietingu oru renginys vyks KU Botanikos sodo edukacijų centre.
Paskaita. Šiandien 17.30 val. Klaipėdos universiteto Baltojoje menėje (S. Nėries g. 5, antrame aukšte) vyks dvi paskaitos „Klaipėdos raudonų plytų istorijos“. Istorikas Vasilijus Safronovas pasakos apie raudonų plytų ir neogotikos sąsajas, Edita Valinčienė – kokias žmonių istorijas saugo senosios mokyklos, stotys, paštai ir bažnyčios.
Dirbtuvės. Šiandien 17 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo bibliotekoje vyks kūrybinės dirbtuvės „Tapybos palėpė“ 7–12 metų vaikams. Dalyviai susipažins su tapybos ir grafikos pagrindais, išbandys įvairias dailės priemones. Užsiėmimus ves edukatorė Vaiva Kulišauskienė.
Rašymas. Šiandien 17.30 val. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Šįkart dalyviai rašys tema „Virėja ieško darbo“. Į susitikimą kviečiami ir pirmą kartą norintys išbandyti kūrybinį rašymą.
Paroda. Penktadienį 15 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) bus pristatyta Klaipėdoje tarpukariu gyvenusio ir dirbusio fotografo Leono Balko fotografijų paroda „Fotografo žvilgsnis 1925–1939“.
Festivalis. Rugsėjo 4–5 d. Klaipėdoje vyks III tarptautinis orkestrų festivalis. Rugsėjo 4 d. 19 val. Klaipėdos piliavietės aikštėje festivalį pradės Latvijos „Mirage Jazz Orchestra“, vadovaujamas Laurio Amantovo, kartu su solistu Normundu Rutuliu.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė šeši berniukai ir trys mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, o Joniškės kapinėse – viena mirusioji. Jų pavardės neskelbiamas.
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