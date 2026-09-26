Rugsėjo 26-oji Klaipėdoje

Mugės. Šiandien nuo 10 iki 16 val. „Švyturio“ arenoje vyks grožio mugė, kurioje lankytojai galės įsigyti dizainerių drabužių, rankinių, papuošalų, kūno priežiūros priemonių ir kitų gėrybių. Tą pačią dieną šalia arenos vyks ir sodinukų mugė, kurioje bus prekiaujama medžiais, vaiskrūmiais ir daugiamečiais augalais.
Žaidimai. Šiandien nuo 14 iki 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks stalo žaidimų popietė.
Popietė. Rytoj 14 val. Klaipėdos universiteto Botanikos sode vyks meno popietė, kurios metu bus pristatytas naujas karalienės Luizės istorinis maršrutas, pritaikytas žmonėms su negalia, Žvejų rūmų teatras „Kartu“ pristatys performansą „Karalienė Luizė: laiškai, balsai ir sodai“, gros Lietuvos nacionalinės filharmonijos M. K. Čiurlionio kvartetas. Renginį vainikuos skulptoriaus Vytauto Baransko sukurto karalienės Luizės biusto atidengimas.
Šventinimas. Sekmadienį Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios (Rumpiškės g. 6) teritorijoje po 10 ir 12 val. mišių bus laiminamos parapijiečių transporto priemonės – automobiliai, dviračiai, vežimėliai.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė trys mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji, tarp jų – Vladimir Saveljev ir Vytautas Atkočaitis. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
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