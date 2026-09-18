Rugsėjo 18-oji Klaipėdoje

Renginys. Šiandien 18.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks renginys „Visa Lietuva šoka“. Klaipėdiečiai kartu su šeimos nariais kviečiami mokytis liaudies šokių.
Turgus. Rytoj nuo 9 iki 15 val. „Švyturio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelėje (Dubysos g. 10) vyks Miesto bagažinių turgus. Lankytojai kviečiami pirkti, parduoti ar dovanoti nereikalingus, tačiau dar tinkamus naudoti daiktus.
Šventė. Rytoj 10 val. „Solorina“ atstovybėje (Tilžės g. 62) vyks Didžiosios „Toyota“ elektromobilių bandymų savaitės renginys – Šeimos diena. Jos metu bus galima išvysti bonsų meno Lietuvoje pradininko Kęstučio Ptakausko kolekciją ir daugiau sužinoti apie šio meno puoselėjimą. Lankytojai taip pat galės išbandyti japonų kaligrafiją kartu su Japonų kaligrafijos ir tapybos studija „Hikari“. Renginyje dalyvaus ir japonų šunų veislynas „Akitanija“ – jo veisėja Laura papasakos apie šiuos išskirtinius šunis ir jų veislės ypatumus.
Ekskursija. Rytoj 11 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) vyks ekskursija „Dekoduota atmintis. Išskirtinės istorijos“. Dalyviai išgirs tris istorijas iš muziejaus kiemelio lauko parodos: apie kadaise padangę raižiusius „cepelinus“, Juodkrantėje kurtą verslo imperiją ir klaipėdiečiu tapusio Adamo Vorbecko bei jo šeimos gyvenimą. Ekskursiją ves gidė Diana Našutinskaitė-Zakarienė, išankstinė registracija nereikalinga.
Atidarymas. Rytoj 16.30 val. Klaipėdos dramos teatre (Teatro g. 2) vyks parodos „Portalai’26“ atidarymas. Vilniaus dailės akademijos scenografijos programos studentai pristatys bakalauro baigiamuosius darbus – scenovaizdžių maketus, kostiumų eskizus ir instaliacinius projektus.
Koncertas. Rytoj 19 val. Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks Latvijos ir Lietuvos chorų koncertas, skirtas Baltų vienybės dienai paminėti.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
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