Rugsėjo 17-oji Klaipėdoje

Savanorystė. Šiandien 12 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks informacinė diena „Savanoriai vaikams“. Iniciatyva „Niekieno vaikai“ kviečia skirti savo laiką vaikams ligoninėse bei krizių centruose ir pasirūpinti, kad nė vienas jų neliktų vienišas.
Seansai. Šiandien 15, 15.30 ir 16 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks virtualios realybės filmo „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Trukmė – 20 min. Registracija – internetu. Vienu metu dalyvauti gali penki asmenys.
Susitikimas. Šiandien 17 val. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks renginių ciklo „Aš ir kitas mano aš“ susitikimas su fizikos ir matematikos mokytoja eksperte, matematikos vadovėlių autore, trijų vaikų mama Ilona Tulabiene.
Ekskursija. Šiandien 17 val. prie Klaipėdos laivų terminale esančios skulptūros „Vaikystės svajonė“ startuos ekskursija „Tarpukario Klaipėda Pulgio Andriušio akimis ir plunksna“. Europos paveldo dienų proga I. Simonaitytės biblioteka kviečia leistis į neeilinį pasivaikščiojimą po tarpukario Klaipėdą.
Pristatymas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks poetės, pedagogės Jolantos Strikaitienės kūrybos vakaras ir poezijos knygos „Naujieji ženklai“ pristatymas. Vakaro metu skambės poezija ir melodingos dainos, nes barstytiškė Jolanta į biblioteką pristatyti savo šeštosios poezijos knygos atvyks ne viena, o su vaikystės drauge Jurgita Nikartiene.
Vakaras. Rytoj 18 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks poezijos ir muzikos vakaras „Finišo kreivoji su Žvirbliu ant peties“. Dalyvaus poetas Dainius Dirgėla, pristatysiantis knygą „Finišo kreivoji“ drauge su klaipėdiečių roko grupės „Atika“ įkūrėju ir vokalistu Dariumi Žvirbliu.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė penkios mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji. Velionių pavardės neskelbiamos.
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