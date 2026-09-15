Rugsėjo 15-oji Klaipėdoje

Pratybos. Klaipėdos miesto ir rajono, taip pat Neringos savivaldybės apylinkėse rugsėjo 14–18 d. Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai vykdys pratybas su koviniu šaudymu į Baltijos jūrą iš Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligono. Pratybų metu bus naudojamos ratinės ir vikšrinės karinės transporto priemonės. Dienos metu Klaipėdos ir Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės (planuojamas šaudymo laikas rugsėjo 15–18 d. – nuo 8 iki 20 val.), gali nežymiai suintensyvėti karinių transporto priemonių judėjimas.
Konsultacija. Šiandien 10 val. I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) bus teikiamos individualios konsultacijos kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių naudojimo klausimais su IT specialistu. Būtina išankstinė registracija tel. +370 662 94 574.
Seansai. Šiandien 15, 15.30 ir 16 val. I. Kanto bibliotekoje vyks virtualios realybės filmo „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Trukmė – 20 min. Registracija – internetu. Vienu metu dalyvauti gali penki asmenys.
Paskaita I. Šiandien 17.15 val. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks paskaita „Kaip tėvams atpažinti priklausomybę“. Pranešėja – Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo Vaikų dienos stacionaro skyriaus vedėja Simona Kacevičė.
Paskaita II. Rytoj, rugsėjo 16 d. 16.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks paskaita „Tikyba, valdovas ir visuomenė: krikščioniškos monarchijos modelis Klaipėdos krašte“. Lektorius kun. dr. doc. Andrius Vaitkevičius. Reformacija Klaipėdos krašte buvo ne krikščionybės atsisakymas, bet krikščioniškos monarchijos pertvarka: pasikeitė Bažnyčios valdymo modelis, tačiau išliko tikėjimas Trejybe, Kristumi, Šventuoju Raštu ir valdovo atsakomybės prieš Dievą samprata.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė dvi moterys, joms gimė du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, Joniškės kapinėse – viena mirusioji. Velionių pavardės neskelbiamos.
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