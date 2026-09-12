Rugsėjo 12-oji Klaipėdoje

Turgus. Šiandien nuo 9 iki 15 val. „Švyturio“ arenos (Dubysos g. 10) automobilių stovėjimo aikštelėje vyks Miesto bagažinių turgus.
Šventė. Šiandien 10 val. Gargžduose, aikštėje prie kultūros centro (Klaipėdos g. 15), prasidės rudens šventė „Rojaus sodai“. Lankytojų lauks tautodailininkų, liaudies meistrų ir kulinarinio paveldo mugė. 13 val. čia vyks akcija „Visa Lietuva šoka“ ir meno mėgėjų pasirodymai, o nuo 14 val. koncertuos dainavimo studija „Laguz“, Ričardas Banys ir kiti. Šventėje taip pat bus renkamas gardžiausias obuolių pyragas.
Ekskursija. Šiandien 11 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžiojoje Vandens g. 2) vyks ekskursija po muziejaus kiemelį. Dalyviai sužinos apie čia kadaise vešėjusį egzotišką sodą, archeologinius tyrimus, neofreską ir muziejaus kieme esančią „piramidę“.
Eisena. Šiandien 13 val. Palangoje prasidės šventinė „Palangos miestely“ festivalio eisena – nuo Grafų Tiškevičių alėjos iki Jūratės ir Kastyčio skvero. 13.30 val. Jūratės ir Kastyčio skvere vyks festivalio atidarymas „Šokių pynė“, o 14 val. įvairiose Palangos vietose – programa „Šoku aš, šoki tu, šokam mes visi kartu“. 19 val. Palangos Jūratės ir Kastyčio skvere vyks liaudiškų šokių festivalio „Dėkavonė“.
Renginys. Šiandien 18 val. prie Plikių kultūros namų (Klaipėdos g. 17) prasidės renginys „(I)EVA“, skirtas dailininkės, grafikės ir Mažosios Lietuvos kraštotyrininkės Evos (Ievos) Labutytės atminimui. Programoje – orientacinis žaidimas, parodos, teatralizuota ekskursija, šišioniškos vaišės, E. Labutytės suolelio atidengimas, koncertinė programa.
Pusryčiai. Sekmadienį 11 val. Palangoje, paplūdimyje prie gelbėjimo stoties, vyks festivalio „Palangos miestely“ pusryčiai, užbaigsiantys tris dienas truksiantį liaudiškų šokių festivalį.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė mergaitė ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, tarp jų – Algirdas Budrius ir Elena Gulbinienė. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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