Rugsėjo 11-oji Klaipėdoje

Ceremonija. Šiandien 16 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekos Renginių salėje vyks profesoriaus Kazio Pakšto premijos įteikimo ceremonija. Bus paskelbti šių metų premijos laureatai ir laimėtojas. Kartu su aktoriumi Aleksandru Kazanavičiumi bus galima iš naujo pažinti K. Pakšto asmenybę, jo idėjas ir jų atgarsius filme „Nova Lituania“.
Paroda. Šiandien 17 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) bus atidaryta Reginos Malakauskienės keramikos ir Martos Malakauskaitės tapybos paroda „Vidiniai stabai“.
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks patirtinis susitikimas „Geri žmonės irgi pyksta“ pagal Ingridos Alonderės knygą. Autorė dalysis asmeninėmis istorijomis, o sąmoningo kvėpavimo mokytoja Lina Rudaitienė pakvies išbandyti trumpą sąmoningo kvėpavimo praktiką.
Turgus. Rytoj nuo 9 iki 15 val. „Švyturio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelėje vyks Miesto bagažinių turgus.
Ekskursija. Rytoj 11 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžiojoje Vandens g. 2) vyks ekskursija po muziejaus kiemelį. Dalyviai sužinos apie čia kadaise vešėjusį egzotišką sodą, archeologinius tyrimus, neofreską ir muziejaus kieme esančią „piramidę“.
Eisena. Rytoj 13 val. Palangoje prasidės šventinė „Palangos miestely“ festivalio eisena – nuo Grafų Tiškevičių alėjos iki Jūratės ir Kastyčio skvero. 13.30 val. Jūratės ir Kastyčio skvere vyks festivalio atidarymas „Šokių pynė“, o 14 val. įvairiose Palangos vietose – programa „Šoku aš, šoki tu, šokam mes visi kartu“. 19 val. Palangos Jūratės ir Kastyčio skvere vyks liaudiškų šokių festivalio „Dėkavonė“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Svetlana Vitkienė. Joniškės kapinėse amžinojo poilsio atguls Rimantas Kačiukevičius. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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