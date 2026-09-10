Rugsėjo 10-oji Klaipėdoje

Darbai. Rugsėjo 10–17 dienomis Taikos prospekte bus frezuojama sena asfalto danga. Darbai vyks Taikos pr. ruožuose nuo sankryžos su Smiltelės gatve iki Statybininkų prospekto, abiejose eismo pusėse. Jie bus pradedami nuo 19 val. ir tęsiami nakties metu. Darbų metu eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje. Vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus eismo organizavimo pakeitimus ir kelio ženklus.
Peržiūra. Šiandien 15, 15.30, 16, 16.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks virtualios realybės filmo „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Dalyvavimas – nemokamas. Trukmė – 20 min.
Paskaita. Šiandien 16 val. I. Kanto biblioteka transliuos nuotolinę paskaitą apie vartotojų teises. Paskaitos metu sužinosite, kur galima rasti nustatytų pavojingų produktų sąrašą ir kitas įdomybes. Lektorė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių sk. vyresnioji patarėja Milda Deimantė. Norintys dalyvauti paskaitoje, turi užsiregistruoti I. Kanto bibliotekos puslapyje esančioje nuorodoje.
Paroda. Šiandien 17.30 val. meno galerijoje „Jusionis“ (mados ir verslo centre „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22) atidaroma Gražinos Janinos Vitartaitės tapybos paroda „Atviras peizažas“.
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks susitikimas tema „Kaip padėti vaikui atrasti skaitymo malonumą?“ su pedagoge Gražina Lauruševičiene.
Koncertas. Šiandien 18.30 val. Klaipėdos skulptūrų parko centrinėje aikštelėje vyks Agotos Zdanavičiūtės ir Kristijono Lučinsko muzikinė programa „Ūkas“.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė 11 moterų, joms gimė septynios mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, Joniškės kapinėse – viena mirusioji. Velionių pavardės neskelbiamos.
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