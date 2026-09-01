Rugsėjo 1-oji Klaipėdoje

Renginys. Šiandien 14 val. Klaipėdos universiteto Stasio Vaitekūno auloje vyks iškilmingas akademinių metų pradžios renginys ir Juozo Vosyliaus freskos „Paukščių keltas į žinių krantą“ atidengimas.
Šventė. Šiandien 20 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto kieme vyks šventinė elektroninės muzikos fiesta. Visų aukštųjų mokyklų studentų lauks gyvai kuriamas elektroninis skambesys, šiuolaikinė kompozicija, judesys ir netikėti meniniai pasirodymai.
Sveikata. Šiandien 17.15 val. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure (Danės g. 17) prasidės sveikatos stiprinimo programa žmonėms, susiduriantiems su onkologine liga, ir jų artimiesiems. Bus kalbama apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, streso valdymą, miegą, sveikatos stiprinimą ir gyvenimo kokybės palaikymą. Programa nemokama.
Seansai. Šiandien nuo 11 iki 12.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje vyks virtualios realybės patirties „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Tai beveik pusantrų metų trukusio bibliotekos skaitmeninimo projekto rezultatas. Registracija – internetu.
Mišios. Rytoj 18 val. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus aukojamos naujųjų akademinių metų pradžios mišios.
Paskaita. Ketvirtadienį 17.30 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Baltojoje menėje (S. Nėries g. 5) vyks projekto „Klaipėdos raudonų plytų istorijos“ pristatymas ir paskaita.
Parodos. Penktadienį 17.30 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) bus atidarytos dvi parodos. Lino Kaziulionio „Įrodymai“ sujungs skirtingų laikotarpių ir kūrybinių ciklų darbus, nagrinėjančius žmogaus santykį su informacija, ir ribą tarp tikrovės bei fikcijos. Tuo pačiu metu bus atidaryta Jelenos Škulis paroda „Laisvės grandinės, ryšių laidai“, kurioje audimo, siuvinėjimo ir rankdarbių tradicijos perkeliamos į šiuolaikinio meno lauką. Abi parodos veiks iki rugsėjo 27 d.
Naujagimiai. Per statistinę parą Klaipėdoje gimė 8 kūdikiai – keturi berniukai ir keturios mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji. Velionių pavardės neskelbiamos.
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