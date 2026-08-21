Rugpjūčio 21-oji Klaipėdoje

Festivalis. Šeštadienį 14 val. Jono kalnelio saloje vyks tarptautinis senjorų šokių festivalis „Bunda jau Baltija“. Šiemet šventė ypatinga – kartu bus minimas ir šokių ansamblio „Klaipėdos zunda“ 15 metų kūrybinės veiklos jubiliejus. Festivalyje pasirodys per 20 ansamblių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Cepelinai. Šeštadienį Gargždų parke vyks cepelinų virimo čempionatas. Renginio startas – 12 val., o 16 val. cepelinai bus pateikiami komisijai. Šventę ves renginių vedėjas Varkė Labdarkė, dieną linksmins kapelos „6 Bačkos“ ir „Martvežiai“, vakare koncertuos atlikėja Aria, grupė „Popkultūra“, Zygga, vyks ugnies šou, vakarą vainikuos didžėjė Ernna.
Minėjimas I. Sekmadienį Sąjūdžio parke renginiai, skirti Baltijos kelio dienai paminėti, prasidės 13 val. Vyks pažintis su aviamodelių pasauliu, lankytojai taip pat galės iš arti pamatyti FPV droną ir išbandyti aviamodelių valdymą simuliatoriuje, dalyviai galės dalyvauti aviamodelių dirbtuvėse. 14 val. – Lietuvos žvejo, TV laidos „Viename gale kablys“ autoriaus Pauliaus Korsako edukacija. 15 val. – BMX dviračių pasirodymas. 16 val. – susitikimas su lenktynininku Vaidotu Žala. 17 val. – gelbėjimo operacijos demonstracija su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparniu. 18 val. – Marijampolės aeroklubo parašiutininkų pasirodymas, po kurio – koncertinė programa. Scenoje pasirodys jaunieji atlikėjai – konkurso „Singing Klaipėda“ prizininkai Kipras ir Benas, o vakarą pratęs dainininkas Dovi Mi, DJ Saulius Bendikas-Sauben ir grupė „Vairas“.
Rūšiavimas. Šeštadienį ir sekmadienį 9.30 val. Pirmojoje Melnragėje vyks didžiausias aplinkosaugos festivalis „Mes darom“. Bus tvarkomos kopos, vyks žygiai gamtoje, rūšiavimo ir kitos veiklos.
Minėjimas II. Pirmadienį 17 val. Klaipėdos Tautinių kultūrų centro kiemelyje vyks Ukrainos nepriklausomybės minėjimas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė trys mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis, jo pavardė neskelbiama.
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