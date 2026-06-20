Birželio 20-oji Klaipėdoje

Koncertas I. Šiandien 12 val. Klaipėdos tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6A) vyks Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ sekmadieninės mokyklos grupės organizuojamas vaikų ansamblio „Veselka“ koncertas.
Koncertas II. Šiandien nuo 18 val. Skulptūrų parko centrinėje aikštėje bus atidaryta lauko paroda „Erdvinis remiksas // Skulptūrų parko istorija“. O 20 val. čia vyks klasikinės muzikos valanda „Tirpsmas“.
Ekskursija. Šiandien nuo 12 val. vyks ekskursija „Tarpukario Klaipėda Pulgio Andriušio akimis ir plunksna“. Ekskursija prasidės nuo Kruizinių laivų terminalo, prie berniuko skulptūros „Vaikystės svajonė“.
Renginys. Antradienį, birželio 23 d., 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks vaikų globos savaitės renginys „Tobulų vaikų nebūna“. Šventės metu profesionalūs „Linksmo lagamino“ animatoriai pasirūpins, kad kiekvienas vaikas jaustųsi ypatingai ir turėtų galimybę aktyviai įsitraukti į įvairias kūrybines bei pramogines veiklas. Vaikų laukia veidukų piešimas, laikinos tatuiruotės, blizgios šukuosenos, šokiai ir muzikiniai žaidimai, aktyvios, sportinės veiklos, balionų lankstymas, kūrybinės dirbtuvės.
Joninės. Antradienį, birželio 23 d. Jono kalnelio prieigose vyks Klaipėdos etnokultūros centro organizuojama Joninių šventė. 19.30 val. koncertuos ansamblis „Senoliai“, 20 val. vyks Joninių burtai, vainikų pintuvės, žolynų dirbtuvės, 21 val. vyks varduvininkų sveikinimai, 21.15 val. koncertuos grupė „Žalvarinis“, 22.20 val. – grupė „Ratilai“, 23.10 val. bus uždegamas Joninių laužas, 23.20 val. dainuos duetas „Kamanių šilelis“, vidurnaktį vyks fakyrų ugnies šou.
Pokalbis. Ketvirtadienį, birželio 25 d., 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks aktorių Virginijos Kochanskytės ir Vaidoto Martinaičio pokalbis apie muzikos trauką, teatrą, kiną bei atgaivą tyloje. Muzikinius pasirodymus atliks Artem Uszkov (trimitas), Inga Maknavičienė (fortepijonas).
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė trys mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Tatjana Pojaskova. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai