 Vidurdienio susidūrimas pačiame Kauno centre netikėtai atskleidė du galimus nusikaltimus

Vidurdienio susidūrimas pačiame Kauno centre netikėtai atskleidė du galimus nusikaltimus

2025-12-02 12:30 kauno.diena.lt inf.

Į Kauno policijos suvestinių apžvalgą apie pirmadienio kriminalus pateko neįprastas pranešimas apie asmenį, pas kurį rasta ir galimai narkotinių-psichotropinių medžiagų, ir galimai suklastotas vairuotojo pažymėjimas. Paaiškėjo, kad šis 45-erių metų kaunietis prieš tai buvo padaręs dar mažiausiai vieną nuodėmę.

Vidurdienio susidūrimas pačiame Kauno centre netikėtai atskleidė du galimus nusikaltimus
Vidurdienio susidūrimas pačiame Kauno centre netikėtai atskleidė du galimus nusikaltimus / Asociatyvi interneto nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, dalinės minėto asmens apžiūros metu buvo rasta baltos spalvos miltelių, tačiau dar laukiama ekspertų atsakymo, ar tai – tikrai, kaip įtariama, kvaišalai, nes ikiteisminis tyrimas pradėtas tik dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu, dėl ko yra pagrindo įtarti, kad pas šį kaunietį aptiktas ir akivaizdžiai suklastotas vairuotojo pažymėjimas.

O pastarąjį jam pateikti policijos pareigūnams buvo būtina, nes jie susidomėjo šiuo asmeniu pirmadienį, 11.26 val., gavę automobilio „VW Passat“ vairuotojos pranešimą, kad Karaliaus Mindaugo prospekte į jos automobilio šoną įvažiavo kitas tokio paties modelio automobilis.

Panašu, kad policija kviesta nesutariant, kas kaltas dėl šio įvykio. Ir viskas baigėsi dar didesnėmis problemomis galimam šio susidūrimo kaltininkui, kuriam suklastoto vairuotojo pažymėjimo galėjo prireikti jau netekus šio už kažkokius Kelių eismo taisyklių pažeidimus arba net nesugebėjus jo gauti oficialiu būdu.

Šiame straipsnyje:
narkotikai
rado narkotikų
suklastotas vairuotojo pažymėjimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Paf
Tai kad tie milteliai tik sūbinei ir tetinka patepti...
0
0
nauji laikai
patys jūs...biškį kas, tuoj TIESEI I SUBINE SUKIST!!!!
0
0
Oooo
MILTELIUS TIESEI I SUBINE SUKIST!!!!
0
0
Visi komentarai (3)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų