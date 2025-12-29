 Karys pričiuptas su narkotikais

2025-12-29 08:57
BNS inf.

Akmenės rajone pas karį rasta narkotinių medžiagų, pranešė Policijos departamentas.

Karys pričiuptas su narkotikais / KAM ir policijos nuotr.

Anot policijos, gruodžio 28 d. apie 15.40 val. kelyje Naujoji Akmenė – Venta sustabdytas automobilis „Honda CR-V“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas 1995 metais gimęs Lietuvos kariuomenės karys. 

Asmens apžiūros metu pas jį rastas ir paimtas maišelis su augalinės kilmės medžiaga. Įtariama, jog tai – narkotinės medžiagos. Vyras uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

