Karys pričiuptas su narkotikais

Anot policijos, gruodžio 28 d. apie 15.40 val. kelyje Naujoji Akmenė – Venta sustabdytas automobilis „Honda CR-V“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas 1995 metais gimęs Lietuvos kariuomenės karys.
Asmens apžiūros metu pas jį rastas ir paimtas maišelis su augalinės kilmės medžiaga. Įtariama, jog tai – narkotinės medžiagos. Vyras uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Naujausi komentarai