Vairuotojo „perliukai“: alkoholio nevartojau, bet esu girtas

Rugpjūčio 23 d. apie 23.05 val. gautas pranešimas, jog Kaune, Žemaičių pl., nenustatytos markės automobilis kliudė stovintį automobilį „Citroen“. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai rado įvykį sukėlusį automobilį „Audi A3“ ir jį vairavusį neblaivų vyrą (gim. 1986 m.). Paklausus, kodėl vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos, vyras atsakė, jog pasišalino, nes buvo girtas. Paklausus, prieš kiek laiko vartojo alkoholį, vyras atsakė, jog alkoholio nevartojo. Vyrui buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,14 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu Kaune ir Kauno rajone patikrinta daugiau nei 3,8 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti devyni neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,49 iki 3,01 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones. Rugpjūčio 18 d. apie 13.55 val. Kauno r., Vilkijos k., elektrinį paspirtuką vairavo neblaivus vyras (gim. 1967 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,48 prom.
Praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir penkiolika vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės bei įvairių kitų KET pažeidimų.
