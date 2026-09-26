Vaikų akyse pervažiavo katiną – prieglauda kreipėsi į policiją

Sprendimas priimtas po neplaninių ir pakartotinių patikrinimų, per kuriuos nustatyta, kad oficialiai deklaruojami duomenys neatitinka faktinės padėties, taip pat užfiksuota kitų teisės aktų pažeidimų. Veikla buvo sustabdyta dar rugpjūtį, tačiau veisėjai nepašalinus nustatytų pažeidimų, priimtas sprendimas ją uždrausti.
Katės pradingo
Patikrinimų metu VMVT specialistai nustatė, kad Gyvūnų augintinių registre (GAR) pateikti duomenys neatitiko faktinės padėties veisimo vietoje. Joje buvo laikoma iki penkiolikos kačių, nors veisėjos vardu registre kitu adresu buvo registruoti net 33 gyvūnai.
Kur faktiškai buvo laikomi kiti registre nurodyti gyvūnai, VMVT nustatyti nepavyko – veisėja apie jų buvimo vietą informacijos nepateikė.
Trūko ir privalomos informacijos apie vykdomą veisimo veiklą. Veisėja nepateikė privalomų apskaitos ir veterinarinių procedūrų duomenų – informacijos apie gyvūnų kergimą, naujiems savininkams perduotus gyvūnus ir jų gydymą.
Krūva pažeidimų
Patikrinimų metu taip pat nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos VMVT specialistams patikrinti visų laikomų kačių ženklinimą mikroschemomis. Gyvūnai neprisileido inspektorių, laisvai judėjo po patalpas ir slapstėsi, o veisėja nepadėjo jų suvaldyti, kad specialistai galėtų nuskaityti mikroschemų duomenis. Dėl šios priežasties nebuvo galima tiksliai nustatyti, kiek kačių iš tiesų laikoma patalpose.
Be to, paaiškėjo, kad iš esmės pasikeitė sąlygos, kuriomis buvo vykdoma registruota veikla. Veisimo patalpose buvo nutrauktas elektros tiekimas, todėl jose nebebuvo galima užtikrinti tinkamų gyvūnų laikymo sąlygų.
Taip pat nustatyta, kad buvo nutraukta patalpų, kuriose registruota veisimo veikla, nuomos sutartis.
Pasigedo atsakomybės
Atsižvelgusi į nustatytų pažeidimų visumą, VMVT gyvūnų augintinių veisimo ir pardavimo veiklą sustabdė rugpjūtį. Veisėjai buvo suteikta galimybė pašalinti nustatytus trūkumus, tačiau pakartotinio patikrinimo metu nustatyta, kad jie nebuvo pašalinti. Todėl VMVT priėmė sprendimą uždrausti šią gyvūnų augintinių veisimo ir pardavimo veiklą.
„Gyvūnų veisimas nėra vien gyvūnų laikymas ir jų pardavimas. Veisėjas prisiima atsakomybę už gyvūnų atsekamumą, jų apskaitą, sveikatą, gerovę ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi. Kai tikrinant neįmanoma patvirtinti registre esančių duomenų, trūksta privalomos apskaitos, o nustatyti pažeidimai lieka nepašalinti ir per pakartotinį patikrinimą, turime imtis griežtesnių priemonių“, – sako VMVT Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus atstovas.
VMVT primena, kad gyvūnų augintinių veisėjai privalo tinkamai registruoti ir apskaityti laikomus gyvūnus, teikti privalomus duomenis apie vykdomą veiklą, laikytis gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimų bei sudaryti sąlygas VMVT specialistams netrukdomai atlikti patikrinimus.
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