Troleibuse daužė ir spardė keleivius

Anot policijos, spalio 17 d. apie 13 val. Kaune, K. Donelaičio g., viešoje vietoje buvo elgiamasi agresyviai, kabinėjamasi prie keleivių, vienam keleiviui spirta, kitam – trenkta. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 255, el. paštu [email protected] arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
Už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
