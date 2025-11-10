 Troleibuse daužė ir spardė keleivius

Troleibuse daužė ir spardė keleivius

jei atpažįstate šį vyrą – praneškite policijai
2025-11-10 16:31 kauno.diena.lt inf.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir prašo visuomenės pagalbos.

Ieškomas asmuo
Ieškomas asmuo / Kauno policijos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Anot policijos, spalio 17 d. apie 13 val. Kaune, K. Donelaičio g., viešoje vietoje buvo elgiamasi agresyviai, kabinėjamasi prie keleivių, vienam keleiviui spirta, kitam – trenkta. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 255, el. paštu [email protected] arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.

Už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
Kauno viešasis transportas
keleiviai
ieškomas vyras
smurtas
viešosios tvarkos pažeidimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Cha cha
Jo vardas habyby
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų