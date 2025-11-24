 Po Kauno Kalėdų eglės įžiebimo įsiplieskė muštynės

Po Kauno Kalėdų eglės įžiebimo įsiplieskė muštynės

2025-11-24 16:21 kauno.diena.lt inf.

Kauniečiai užfiksavo, kaip po Kauno kalėdinės eglės įžiebimo šventės kilo muštynės. Policija kol kas įvykio plačiai nekomentuoja.

Po Kauno Kalėdų eglės įžiebimo įsiplieskė muštynės
Po Kauno Kalėdų eglės įžiebimo įsiplieskė muštynės / Vaizdo įrašo stop kadras

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Socialiniuose tinkluose paplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad netoli Kauno arkikatedros vienas žmogus spardo ant žemės gulintį kitą asmenį. Netrukus šis atsikelia ir lupa šalia stovėjusio automobilio dureles. Į baltą automobilį, matyt, buvo ką tik įlipęs tas asmuo, kuris ir spardėsi. Vyrai dar šiek tiek pasigičija, pasimosikuoja kumščiais ir automobilis nuvažiuoja.

Kol kas nėra žinoma, dėl kokių priežasčių įvyko konfliktas. Taip pat nėra aišku, ar muštynių metu nebuvo sužaloti žmonės, padaryta žala turtui.

„Dėl įvykio atliekamas aplinkybių patikslinimas. Asmenys šiuo metu dar nėra nustatyti“, – portalą kauno.diena.lt informavo Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

Šiame straipsnyje:
muštynės
Kauno Kalėdų eglės įžiebimas
smurtas
viešosios tvarkos pažeidimas
Kauno policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Emilia
Savo kriptovaliutų prekybos sąskaitoje turėjau daugiau nei 650 000 USD, bet kai pirmą kartą bandžiau išsiimti pinigus, prašymas 12 savaičių buvo laukiamas ir nepatvirtintas. Supratęs, kad tai greičiausiai sukčiavimas, susisiekiau su „trustwavehackerstech“. Jie padėjo man atlikti šį procesą ir sėkmingai atgavo visas mano lėšas. Jei esate panašioje situacijoje, susisiekite su jais : trustwavehackerstech2 @ gmail com
0
-1
Žilvinas Ručys
vietą nurodykit ir leidimus ten važinėti ir kas tai pėsčiųjų ar takas ar kelias , bus aiškiau
0
0
Paveld
Pagaliukinius liūtai muša?
1
0
Visi komentarai (4)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų