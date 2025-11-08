Teismas vėl nepaleido į laisvę už korupciją kalinčio Gedimino Pridotko

Lygtinio paleidimo komisija rugsėjo 17 d. buvo priėmusi nutarimą taikyti G. Pridotkui lygtinį paleidimą, tačiau su šia pozicija nesutiko prokuratūra ir su skundu kreipėsi į Kauno apylinės teismą. Pastarasis ir nutarė, kad nuteistasis lygtinai į laisvę paleidžiamas negali būti.
G. Pridotkui nepalankų sprendimą priėmęs teismas spalį konstatavo, kad nuteistojo įvykdyti nusikaltimai buvo latentiniai ir pavojingi – vyras nusikalstamu būdu įgijo daugiau nei 296 tūkst. eurų, taip pat kyšininkavo, siekė greito ir lengvo praturtėjimo.
Teismas atkreipė dėmesį, kad G. Pridotkas išgyvena negilų kaltės jausmą – jaudinasi tik dėl savo šeimos, žmonos, mažamečių vaikų, per visą bausmės laiką nė karto neskatintas už pavyzdingą elgesį.
„Minėtos aplinkybės neabejotinai atskleidžia netinkamą nuteistojo požiūrį į visuomenėje priimtas moralės bei elgesio normas, rodo, jog jis nusikalto ne atsitiktinai, o dėl susiformavusių neigiamų vertybių (nusikaltimai įvykdyti ne spontaniškai, o viską apgalvojant, planuojant, pasiruošiant), kas didina nuteistojo pavojingumą visuomenei, todėl šiuo atveju būtina griežčiau vertinti lygtiniam paleidimui svarbias aplinkybes“, – rašoma teisėjos Rasos Balsevičienės nutartyje.
Teisėja mano, kad nuteistasis G. Pidotkas stengiasi savo elgesį koreguoti teigiama linkme, tačiau šios pastangos dar nėra tokios, jog leistų daryti išvadą, jog jis jau gali būti neizoliuotas nuo visuomenės.
Lygtinio paleidimo komisija buvo priėmusi nutarimą taikyti G. Pridotkui lygtinį paleidimą. Komisija pripažino, kad nuteistasis įvykdė sunkų nusikaltimą, tačiau prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, savęs vertinimo anketoje nuteistasis pažymėjo: „to niekada nekartočiau“.
Atsižvelgdama į teigiamą asmens elgesio dinamiką, komisija mano, kad likusią bausmės dalį nuteistasis gali atlikti probacijos priežiūros sąlygomis.
Kauno apylinės teismo sprendimas netaikyti G. Pridotkui lyginį paleidimą buvo apskųstas Kauno apygardos teismui.
Komisija jau kartą siūlė G. Pridotkui taikyti lygtinį paleidimą
ELTA primena, kad Lygtinio paleidimo komisija vasarį taip pat buvo nusprendusi, kad G. Pridotkas galėtų būti paleistas į laisvę lygtinai, tačiau šio nutarimo teismas nepatvirtino.
Mokslų daktaro laipsnį turintis ir aukštas pareigas valstybės tarnyboje ėjęs 52 metų G. Pridotkas Kauno kalėjime kali daugiau nei metus – nuo praėjusių metų rugpjūčio. Teismas jam iš viso yra skyręs 2 metų kalėjimo bausmę.
Buvęs NMVRVI direktorius G. Pridotkas nuteistas už tai, kad, panaudodamas jo paties ir sutuoktinės įsteigtą juridinį asmenį, taip pat kitas 15 susijusių įmonių, iš fizinių asmenų priėmė kyšius už palankumą ateityje instituto vykdomuose viešuosiuose pirkimuose, legalizavo nusikalstamu būdu įgytas lėšas bei neteisėtai praturtėjo. Bendra kaltinime nurodyta galimai gautų kyšių, neteisėto praturtėjimo ir nusikalstamu būdu legalizuoto turto suma siekia 296 tūkstančius 871 eurą.
Be laisvės atėmimo bausmės G. Pridotkui paskirta 18 tūkst. eurų bauda bei penkerius metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje.
G. Pridotkas teisme pripažino kaltę dėl visų jam pareikštų kaltinimų kyšininkavimu, pinigų plovimu, neteisėtu praturtėjimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir organizavimu.
