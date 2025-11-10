Teismą pasiekė nauja Filipavičiaus byla: galima tik spėti, ką padarė toms dviem moterims

Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, G. Filipavičius nusikalstamas veikas įvykdė 2023 metais Kaune. Nuo G. Filipavičiaus, įtariama, nukentėjo dvi moterys, kurios šioje byloje yra pripažintos nukentėjusiosiomis.
Policijos pareigūnams kratos asmens garaže metu suradus bei išėmus kelias dešimtis tablečių su psichotropinėmis medžiagomis, G. Filipavičiui taip pat pateikti kaltinimai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėto laikymo, neturint tikslo jų platinti.
Už inkriminuotas nusikalstamas veikas Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 7 metų.
Baudžiamoji byla perduodama nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
Kaip anksčiau skelbė BNS, spalio pabaigoje G. Filipavičius nuteistas kitoje byloje. Už dešimt nusikalstamų veikų, tarp kurių yra vaiko pagrobimas, laisvės atėmimas, sveikatos sužalojimas ir ginklų laikymas jam skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
