Šūvio „Lidl“ kasoje tyrimas gali baigtis šnypštu: įtariamasis davė parodymus teisėsaugai

Situacija pamokanti
V. A. teigė, kad tądien po suplanuotų dienos darbų planavo važiuoti į šaudyklą. Todėl ir įsimetė jau apie 13 metų teisėtai laikomą revolverį į rankinę, prieš tai susidėjęs šovinius į jo būgnelį bei šį uždaręs. Jis prisipažįsta, kad nepagalvojo, jog viskas gali taip baigtis nesinaudojant turimu specialiu dėklu šiam revolveriui, t.y. pasielgė neapdairiai, nes, dirbdamas vienoje iš saugos tarnybų, prieš įsigydamas jį, kaip darbo priemonę, buvo išklausęs kursus, kaip elgtis su ginklu.
Pasak V. A., toje pačioje jo rankinėje be revoverio dar buvo ir mobiliojo ryšio telefonas bei piniginė. Ir bandant šią išsiimti, kai atėjo laikas mokėti už prekes, rankinė išslydo ir, jai trenkiantis į grindis, nuaidėjo šūvis.
Kaip jau rašyta, pranešimu apie šį dar palyginti laimingai pasibaigusį įvykį pradedamos Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius spalio 6-osios kriminalus šalyje. Jose teigiama, kad Kaišiadoryse, Gedimino gatvėje esančioje parduotuvėje, vyrui, gimusiam 1961 m., iš rankų iškrito rankinė, kurioje buvo užtaisytas teisėtai laikomas revolveris „Nagan“, ir jis iššovė. Įvykio metu sužalota šalia stovėjusi moteris, gimusi 1959 m., kuri paguldyta į ligoninę. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už nesunkų savo artimo giminaičio ar šeimos nario sveikatos sutrikdymą, už ką gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Sumaištis – ir policijos veiksmuose
Apie šį pavojingą incidentą policijai buvo pranešta tik maždaug po pusvalandžio, nes parduotuvės darbuotojai bei pirkėjai nesuprato, ką reiškia nemažoje eilėje prie kasos nuaidėjęs stiprus trenksmas, kurį lydėjo parako kvapas. Apie tai, kokia grėsmė buvo jiems kilusi, sužinota tik tada, kai į parduotuvę maždaug už valandos atvyko policija, sužinojusi apie šį įvykį iš Kaišiadorių ligoninės medikų, pranešusių, kad pas juos atvežta moteris su šautine žaizda dešinės kojos šlaunyje.
Nukentėjusiąją ten nuvežė sutuoktinis, kurio teisėtai laikomu ginklu ji buvo sužalota. Po to, kai kilus sumaiščiai dėl minėtų neįprastų aplinkybių, nukentėjusioji skubiai pasišalino iš parduotuvės, o jos sutuoktinis taip pat skubiai atsiskaitė už prekes.
Kaišiadorių ligoninės medikams konstatavus šautinę žaizdą nukentėjusiosios šlaunyje, nors ši ir nesmarkiai kraujavo bei nebuvo pažeisti gyvybiškai svarbūs organai ar sutrupinti kaulai, sąmoninga pacientė greitosios pagalbos medikų automobiliu išvežta į Kauno klinikas operacijai, per kurią išimta kulka. O policija pradėjo jau minėtą ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus savo šeimos nario sveikatos sutrikdymo, nors nukentėjusioji teigė pretenzijų sutuoktiniui neturinti ir atsisakė rašyti policijai pareiškimą, nors šis tokių tyrimų atvejais – būtinas.
Viską lems dvi išvados
Atsižvelgus į minėtą teisinį kuriozą, kitos dienos rytą prokuroras, paskirtas vadovauti šiam ikiteisminiam tyrimui, jį perkvalifikavo į kitą Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo, už ką atsakomybė – jau švelnesnė: viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Apie tai, kad šis įvykis nėra tyčinis, teigė ir surinkta pirminė medžiaga apie jį.
Nukentėjusioji buvo išleista iš Kauno klinikų tik penktadienį. Ir šiuo metu turi nedarbingumą.
Šio ikiteisminio tyrimo baigtį lems ekspertų konstatavimas, kaip veikia netikėtai išovęs revolveris, ir medikų išvada, kokį sužalojimą patyrė nukentėjusioji. Jeigu jis bus įvardytas kaip nežymus, baudžiamoji atsakomybė tokiu atveju pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, į kurį perkvalifikuotas tyrimas, V. A. negresia – tik administracinė. O, jeigu sužalojimas bus įvardytas kaip nesunkus, ikiteisminis tyrimas gali baigtis ir jo nutraukimu, susitaikius su nukentėjusiąja, nes tam yra visos sąlygos – įtariamasis prisipažįsta ir yra neteistas, o nukentėjusioji pretenzijų neturi.
Tiesa, portalo kauno.diena.lt žiniomis, svarstyta, ar šio incidento netraktuoti ir, kaip viešosios tvarkos pažeidimo. Tokiu atveju nukentėjusiųjų galėtų būti daugiau. Tačiau minėtos minties atsisakyta, konstatavus, kad V. A. veiksmuose tyčios sutrikdyti viešąją tvarką nebuvo.
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