„Lidl“ kasoje peršauta moteris: naujos aplinkybės glumina

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, nukentėjusiąją ten nuvežė jos sutuoktinis, kurio teisėtai laikomu ginklu ji buvo sužalota. Po to, kai nemažoje eilėje prie kasos netikėtai pasigirdo stiprus trenksmas bei netrukus pakvipo paraku. Ir kilus sumaiščiai, nukentėjusioji skubiai pasišalino iš parduotuvės, o jos sutuoktinis taip pat skubiai atsiskaitė už prekes. Šis pavojingas incidentas įvyko jiems esant prie pat kasos.
Pranešimu apie šį įvykį pradedamos Policijos deprtamento suvestinės apie išskirtiniausius antradienio kriminalus šalyje. Jose teigiama, kad Kaišiadoryse, Gedimino gatvėje esančioje parduotuvėje, vyrui, gimusiam 1961 m., iš rankų iškrito rankinė, kurioje buvo užtaisytas teisėtai laikomas revolveris „Nagan“, ir jis iššovė. Įvykio metu sužalota šalia stovėjusi moteris, gimusi 1959 m., kuri paguldyta į ligoninę. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už nesunkų savo artimo giminaičio ar šeimos nario sveikatos sutrikdymą, už ką gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, šiandien, atsižvelgus į tai, kad incidentas įvyko viešoje vietoje, prie būrio pašalinių žmonių ir akivaizdžiai pažeidus ginklo laikymo bei nešiojimo taisykles, šis tyrimas perkvalifikutoas į kitą Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris jau numato atsakomybę už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo. Tiesa, atsakomybė už tai – jau švelnesnė: viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Tiesa, ir ši nusikaltimo kvalifikacija dar gali keistis, nes dar nėra medikų išvadų dėl nukentėjusiosios patirto sužalojimo. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, Kaišiadorių ligoninės medikams konstatavus šautinę žaizdą šlaunyje, nukentėjusioji greitosios pagalbos medikų automobiliu išvežta į Kauno klinikas operacijai, per kurią išimtas ją sužalojęs svetimkūnis.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, minėti sutuoktiniai yra Kaišiadorių rajono Žiežmarių seniūnijos gyventojai.
Tačiau, ar ginklo savininkas – verslininkas, ar buvęs pareigūnas, kol kas patikslinti negalėta, nes jis dar nėra apklaustas įtariamuoju. Kaip ir nukentėjusioji.
Pirminiais duomenimis, pastaroji pretenzijų sutuoktiniui neturi. Tačiau pastarasis akivaizdžiai pažeidė teisėtai laikyto ginklo, kuris po šio įvykio iš jo paimtas, nešiojimo taisykles. Kaip jau užsiminta, šis buvo ne tik užtaisytas, bet ir įsimestas į vyrišką rankinę be specialaus dėklo.
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