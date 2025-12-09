Sustabdyta Seimo vicepirmininkės Daivos Žebelienės „čekiukų“ byla

Kaip BNS informavo Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė, byla sustabdyta, kol bus priimti galutiniai sprendimai Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nagrinėjamose panašiose dviejose civilinėse bylose dėl nepagrįsto praturtėjimo.
Apeliaciniu skundu D. Žebelienė prašo panaikinti Tauragės apylinkės teismo rugsėjo 2-osios sprendimą ir priimti naują, prokuratūros ieškinį atmetant.
BNS rašė, kad Tauragės apylinkės teismas iš D. Žebelienės rugsėjo pradžioje priteisė beveik 7 tūkst. eurų kaip nepagrįstai už degalus kompensuotą sumą politikei dirbant Šilutės rajono taryboje.
Prokuratūra iš D. Žebelienės savivaldybei siekė priteisti 7 tūkst. 756 eurus, bet teismas ieškinį tenkino iš dalies, motyvuodamas tuo, kad dalį pinigų politikė išnaudojo pagrįstai.
Dabartinė Seimo vicepirmininkė, į parlamentą išrinkta su valdančiosios koalicijos partnere „Nemuno aušra“, Šilutės rajono savivaldybės tarybos nare buvo 2019–2021 metais.
D. Žebelienės byla teismui perduota dar pernai vasarą, tačiau ji vis nebuvo pradėta nagrinėti, nes politikė anksčiau buvo išreiškusi poziciją su ieškove Generaline prokuratūra sudaryti taikos sutartį.
