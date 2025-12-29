„Čekiukų“ bylose iš šešių tarybos narių prašo priteisti daugiau nei 56 tūkst. eurų

Tyrimus atlikę teritorinių apygardų Viešojo intereso gynimo skyrių (VIGS) prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų daugiau nei 56 tūkst. eurų, skelbia prokuratūra.
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad nemažai šalies savivaldybių tarybų narių jiems skirtas išmokas galėjo naudoti neteisėtai, prokuratūra pradėjo viešojo intereso gynimo tyrimus dėl tokių išmokų panaudojimo teisėtumo.
Per visoje Lietuvoje vykstančius tyrimus siekiama įvertinti, ar šalies savivaldybės tarybos nariams mokamos išmokos, skirtos su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, yra naudojamos racionaliai, tikslingai ir teisėtai, ar nėra pažeidžiamas viešasis interesas.
Nustačius tokius atvejus, jei pačios savivaldybių administracijos neinicijuoja neteisėtai išmokėtų išmokų susigrąžinimo, su ieškiniais dėl nepagrįsto praturtėjimo į teismą kreipiasi teritorinių prokuratūrų VIGS prokurorai.
Atsiskaitė 11-ka kortelių
Kauno apygardos prokuratūros VIGS vyriausiasis prokuroras civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus Prienuose su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas priteisti iš Prienų rajono savivaldybės tarybos narės Angelės Mickienės 15,8 tūkst. eurą Prienų rajono savivaldybės naudai.
Tyrimo metu nustatyta, kad per 2019–2023 metų kadenciją A. Mickienė į savo transporto priemonę kurą pylė 298 kartus, iš jų – 27 kartus ne Prienų rajono savivaldybės veiklos teritorijoje. Buvo fiksuoti atvejai, kai politikė kurą pylė keletą kartų per vieną dieną, o atskirais atvejais tą pačią dieną įsigytos skirtingos degalų rūšys. Nustatyta, kad degalų įsigijimo išlaidos buvo apmokėtos naudojant 11-ka skirtingų mokėjimo kortelių. Karantino laikotarpiu, kai tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, politikei nepagrįstai kompensuotos degalų įsigijimo išlaidos, siekusios beveik 5 tūkst. eurų.
Kauno apygardos prokuratūros VIGS vyriausiasis prokuroras su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus, prašydamas Marijampolės savivaldybės naudai iš tarybos nario Dariaus Kemeraičio priteisti daugiau nei 14,1 tūkst. eurų. Šiam politikui 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto buvo išmokėti daugiau nei 16,4 tūkst. eurų su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms kompensuoti.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, D. Kemeraičiui kadencijos laikotarpiu buvo kompensuotos degalų ir kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos. Per 2019–2023 metus politikui kompensuotos degalų įsigijimo išlaidos sudarė 15,6 tūkst. eurų. Tyrimo metu nustatyta, kad D. Kemeraitis tam tikrais atvejais kurą pylė 2–3 kartus per dieną, o kartais – tik kelių minučių intervalu.
Kurą pylė nedarbingumo metu
Šiaulių apygardos prokuratūros VIGS prokurorė Rita Dabužinskienė su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus, prašydama Šiaulių miesto savivaldybės naudai iš tarybos nario Zakiro Medžidovo priteisti daugiau nei 6 tūkst. eurų.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu šio politiko savivaldybei pateiktos kompensuotinos išlaidos siekia daugiau nei 16 tūkst. eurų. Z. Medžidovui buvo nepagrįstai kompensuota mažiau nei pusė minėtų išlaidų, nes dalis degalų buvo įsigyta karantino laikotarpiais, 2-jais atvejais degalai įsigyti Z. Medžidovui gaunant nedarbingumo išmoką dėl ligos, taip pat degalai pirkti tą pačią dieną po kelis kartus, 7 kartus degalų įsigyta tuo pačiu metu, kai buvo deklaruotas laikas, sugaištas ruošiantis tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiams bei dirbant su rinkėjais. Tyrimo duomenimis, tarybos narys kadencijos laikotarpiu neturėjo komandiruočių, tačiau degalus pylėsi kituose miestuose ir rajonuose.
Tyrimo metu nustatyta, kad Zakiras Medžidovas negalėjo tarybos nario veiklai patirti degalų įsigijimo išlaidų už daugiau nei 4 tūkst. eurų, transporto priemonių remonto išlaidų už daugiau nei 400 eurų, transporto priemonių kasko draudimo išlaidų už daugiau nei 1,4 tūkst. eurų ir kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidų už beveik 10 eurų.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus, prašydamas iš Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nario Manto Leliuko išieškoti 6,5 tūkst. eurų.
Audito metu nustatyta, kad M. Leliukui 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu iš viso buvo kompensuota 7,6 tūkst. eurų transporto išlaidų. Prokuroro atlikto tyrimo metu nustatyta, kad didžioji dalis šių išlaidų politikui kompensuota nepagrįstai.
Tarybos nariui M. Leliukui per minėtą laikotarpį buvo kompensuota daugiau nei 6 tūkst. eurų išlaidų už transporto priemonių nuomą iš mažosios bendrijos, kurioje jis užėmė vadovaujančias pareigas. Šie duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog už automobilių nuomą gautos išmokos buvo panaudotos politiko asmeniniams poreikiams tenkinti, o transporto priemonės buvo naudojamos ne tik M. Leliuko, kaip tarybos nario, veiklai atlikti. Įvertinusi šias aplinkybes, prokuratūra pagrįstomis pripažino tik trečdalį už automobilių nuomą kompensuotos sumos.
M. Leliukas per kadenciją atsiskaitydamas už kurą panaudojo 12 skirtingų banko kortelių, tačiau nustatyta, kad tik 1 iš jų priklausė Tarybos nariui, o likusių 11-kos priklausomybė nenustatyta, tokių duomenų nepateikė ir pats Tarybos narys. Karantino laikotarpiu, kai buvo ribojamas gyventojų judėjimas, o darbas daugiausia vyko nuotoliniu būdu, M. Leliukui kompensuota transporto išlaidų suma iš viso sudarė 1,7 tūkst. eurų.
Audito ataskaitoje taip pat nustatyta ir tai, kad M. Leliukas per praėjusią kadenciją nepagrįstai teikė kompensavimui „ryšių nuomos išlaidas“ pagal mažosios bendrijos – ne ryšių operatoriaus pateiktas PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias jam kompensuoti 884 eurai.
Už 2 km nuo savivaldybės gyvenantis politikas pirko degalų 109 tūkst. kilometrų
Ginantis viešąjį interesą Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus, prašydamas iš Visagino savivaldybės tarybos nario Dmitrijaus Ikonikovo išieškoti 8,8 tūkst. eurų.
Minėtas politikas deklaravo, kad per 2019–2023 metų kadenciją naudojosi keliais benzininiais ir dyzeliniais šeimos narių automobiliais. Per minėtą laikotarpį D. Ikonikovui kompensuotos išlaidos už įsigytus 5,6 tūkst. litrų benzino ir 2,3 tūkst. litrų dyzelino. Su tokiu degalų kiekiu galima nuvažiuoti daugiau nei 109 tūkst. kilometrų.
Atsižvelgus į tai, kad Visagino savivaldybės teritorijos bendras žemės plotas 58 kv. km, iki vieno iš atokiausių šios savivaldybės teritorijoje Šaškų kaimo yra maždaug 12 km atstumas, o D. Ikonikovas deklaruotą gyvenamąją vietą nuo Visagino savivaldybės administracijos pastato skiria apie 2 kilometrus, panaudoti tokius kiekius degalų yra nerealu.
Be to, D. Ikonikovas karantino laikotarpiais įsigijo 1,8 tūkst. litrų degalų už daugiau nei 2 tūkst. eurų, taip pat gavo 4,5 tūkst. eurų kompensaciją už ne Visagino savivaldybės teritorijoje įsigytus degalus. Dalis degalų, už kuriuos politikui sumokėta kompensacija, buvo įsigyta mokant trečiųjų asmenų banko kortelėmis, taip pat buvo kompensuoti bilietai už kelionę iš Visagino į Vilnių ir atgal, savivaldybei pateiktos apmokėjimui nedetalizuotos sąskaitos-faktūros už telefono ir interneto ryšio paslaugas.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmus su ieškiniu dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Sakalausko nepagrįsto praturtėjimo. Iš šio politiko prašoma priteisti 5,6 tūkst. eurų.
V. Sakalauskas 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu iš viso pateikė Ignalinos rajono savivaldybės administracijai dokumentus, kad vykdydamas Tarybos nario veiklą jis patyrė 15,8 tūkst. eurų išlaidų. Ėmus tikrinti savivaldos politikų pateiktų dokumentų pagrįstumą, minėtas politikas grąžino į Ignalinos rajono savivaldybės biudžetą 1,6 tūkst. eurų.
Atliekant tyrimą nustatyta, kad per praėjusią kadenciją V. Sakalauskas kitose savivaldybėse įsigijo 4,7 tūkst. litrų degalų už 5,6 tūkst. eurų. Būtent šią sumą prokuratūros ieškiniu ir prašoma grąžinti Ignalinos rajono savivaldybei.
Pateikti 135 civiliniai ieškiniai
Prokuratūra primena, kad savivaldybių lėšų panaudojimo tyrimuose viešojo intereso gynimo prokurorai vertina, ar pinigų sumos tarybos nariui yra išmokėtos teisėtai, o nustatę teisės aktų pažeidimus – kreipiasi su ieškiniu į teismą dėl konkrečių sumų grąžinimo į biudžetą civilinio proceso tvarka.
Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų VIGS prokurorai apylinkių teismams šiuo metu yra pateikę 135 civilinius ieškinius bendrai 1 554 829 eurų sumai.
Taip pat pažymėtina, kad šiuo metu į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę 1 418 422 eurų.
Šiuo metu atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į 36 savivaldybių biudžetus.
