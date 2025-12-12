Sunkios atostogavusio policininko pagirios: dvikova su buvusiais kolegomis baigėsi nauju nokdaunu

Bandyta vynioti į vatą
Kaip jau rašyta, po skandalingų neblaivaus D. Masaičio nuotykių rugsėjo 19-osios vakarą Užliedžiuose portalo kauno.diena.lt skaitytojai savo komentaruose po rašiniu apie tada jo surengtą šokiruojantį šou ironizavo, kad šio policininko vardą reikia iškalti ant obelisko angelams sargams Laisvės alėjoje, nes tauta turi žinoti savo „didvyrius“.
Tiesa, policijos suvestinės apie šį įvykį tada pranešė kukliai: rugsėjo 19 d., apie 19.30 val., Kauno rajono Užliedžių kaime pastebėtas sustojęs automobilis „Mercedes-BENZ ML500“, kurį vairavo ne tarnybos metu (atostogose) neuniformuotas neblaivus (1,32 prom.) Kauno apskrities VPK pareigūnas, nenurodant ne tik jo pareigų, bet ir gimimo metų, kuriam surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl svetimo turto sugadinimą nulėmusio Kelių eismo taisyklių pažeidimo, padaryto neblaivaus asmens, bei kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.
Už pirmąjį D. Masaičio padarytą pažeidimą Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 1200 iki 1500 eurų su privalomu teisės vairuoti atėmimu nuo dvejų iki penkerių metų ir galimu automobilio konfiskavimu. Už kitus gresia bauda nuo dešimties iki dvylikos eurų.
Kulminacija įamžinta
Minėtas policijos pranešimas negalėjo nesukelti tą vakarą Užliedžiuose vykusių šio mersedeso gaudynių liudytojų pasipiktinimo, nes galiausiai jos finišavo vietinės mokyklos-daugiafunkcio centro kieme tuo metu, kai vos už 50-ies metrų – kitoje gatvės pusėje esančiame skvere– vyko vietinės bendruomenės šventė.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, vaizdo kameros užfiksavo, kaip per Užliedžių gyvenvietę nuo kolegų bandęs pasprukti mersedeso vairuotojas iš pradžių važiuoja apie 100 metrų prieš eismą. Po to įsuka į greta mokyklos-daugiafunkcio centro esančią neaptvertą automobilių stovėjimo aikštelę. Galiausiai – dideliu greičiu, panašu, kad galimai dėl girtumo paspaudęs greičio akseleratorių, įvažiuoja kiaurai per centro tvorą į jo teritoriją. Ir išvartęs šiukšlių konteinerius, sustoja, panašu, kad sustabdytas šaligatvio bordiūro. O automobilio išverstas vienas iš tvoros segmentų, išlėkęs iš po mersedeso ratų, atsitrenkia į pastato sieną ir ją pažeidžia. Po to du tvoros segmentus apgadinęs bei du jos stulpelius sulankstęs mersedeso vairuotojas išlipa iš automobilio ir įvykio vietoje pasirodo du jį vijęsi policijos ekipažai.
Mokykla-daugiafunkcis centras suskaičiavo, kad Užliedžių gyventojas D. Masaitis padarė jiems apie 1700 eurų žalą.
Be to, įvykio liudytojai portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad prieš minėtą gaudynių kulminaciją D. Masaičio vairuojamas mersesedas įvažiavo, nepaisydamas tai daryti draudžiančio ženklo, į remontuojamą Griežlės gatvės atkarpą. Ten išdaužė apšvietimo stulpus, šulinio betoninius žiedus ir bandė išvažiuoti atbulomis per sukastą smėlio krūvą.
Teisintasi, kad vadovautasi įstatymais
Policijos suvestinėse buvo nurodytas ir mažesnis D. Masaičio į alkoholio matuoklį įpūstų promilių skaičius, nes pirmuoju bandymu jis įpūtė 1,44 promiles. Tiesa, ir šis dar neužtraukia baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus, o tik administracinę.
Kauno policijos atstovė vėliau komentavo, kad, remiantis teisės aktais, įrodomieji yra antrojo patikrinimo rezultatai. O mersedeso vairuotojui liepta pūsti į alkoholio matuoklį už 15 minučių po sulaikymo, nes kolegoms pasiteiravus, kada jis paskutinį kartą vartojo alkoholį, sulaukta atsakymo, kad ką tik. O tokiu atveju, vadovaujantis alkotesterio „Drager7510“ naudojimo instrukcija, nuo paskutinio alkoholio vartojimo iki blaivumo tikrinimo turi praeiti ne mažiau kaip 15 minučių.
Be to, policijos atstovė papildė pirminę suvestinių informaciją ir tuo, kad buvo gauti trys pranešimai apie galimai neblaivų po Užliedžius važinėjantį „Mercedes-Benz“ vairuotoją, po ko į įvykio vietą buvo pasiųsti keturi policijos ekipažai. Pirmasis iš jų, pastebėjęs šį mersedesą už 14 minučių nuo pirmojo pranešimo, važiavo jam priešpriešiais, dėl ko teko skubiai apsisukti ir vytis. Galiausiai spėjęs nutolti mersedesas už poros minučių buvo pastebėtas nusukęs link Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro, kur išvertė tvorą, išvartė konteinerius bei kliudė pastato sieną. Ir mersedeso vairuotojui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas iš karto įvykio vietoje, o jo automobilis išvežtas į saugojimo aikštelę. Tiesa, pats jo vairuotojas dėl girtumo vežtas į komisariatą nebuvo.
Sulaukė tik kolegų sprigto
Anot Kauno policijos atstovės, spalio viduryje, t.y. praėjus kelioms savaitėms po šio įvykio, D. Masaičiui už jo padarytus administracinius nusižengimus buvo skirta 1200 eurų bauda bei dviem metams atimta teisė vairuoti transporto priemonę. T.y. jam buvo skirta minimali bauda bei toks pats teisės vairuoti atėmimas, kurie buvo privalomi už padarytą nusižengimą. Tačiau automobilis, kurį buvo galima konfiskuoti, nekonfiskuotas. Anot policijos atstovės, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į D. Masaičio charakteristiką ir tai, kad anksčiau jis nebuvo padaręs jokių šiurkščių pažeidimų.
Minėtas nutarimas D. Masaičio administracinėje byloje priimtas spalio 13-ąją. O kitą dieną Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis atleido jį iš šio komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyr. postinio pareigų už pareigūno vardo pažeminimą. Remtasi tai konstatavusia Policijos departamento Imuniteto valdybos, atlikusios tarnybinį patikrinimą, išvada. Tiesa, kaip D. Masaitis teisinosi šį patikrinimą atlikusiems kolegoms, neatskleista, motyvuojant tuo, kad su patikrinimo medžiaga gali susipažinti tik pats pažeidėjas bei jo darbdavys. Tačiau į kitą portalo kauno.diena.lt klausimą – ar tai, kad 41-erių metų D. Masaitis tuo metu buvo vaiko auginimo atostogose, netrukdė priimti šio sprendimo, atsakyta, jog ne, nes tokiais atvejais tai nėra pažeidėjo skydu. Beje, minėtos vaiko auginimo atostogos, į kurias D. Masaitis buvo išėjęs 2024-ųjų pabaigoje, jau netrukus turėjo baigtis.
Buvę kolegos nepasidavė
Pasak Kauno apylinkės teismo, į kurį užtarimo dėl buvusių kolegų skirtos bausmės kreipėsi D. Masaitis, atstovės, jam buvo skirtas ir draudimas pusantrų metų vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai.
Tačiau D. Masaitis teismui skundėsi ne dėl to, o dėl dviem metams atimtos teisės vairuoti bet kokią transporto priemonę. Jis prašė šią esą neproporcingą jo padarytam pažeidimui nuobaudą panaikinti arba sumažinti iki pusmečio. Ir savo prašymą motyvavo tuo, kad tai buvo atsitiktinis pažeidimas, nes iki tol jis nebuvo padaręs jokio kito teisės pažeidimo, be to, jis gyvena užmiestyje, dėl ko automobilis yra būtinas šeimos poreikiams.
Surengus teisme šio skundo nagrinėjimą, buvę D. Masaičio kolegos atsikirto, kad jo padarytas pažeidimas – vienas iš šiurkščiausių ir pavojingiausių, todėl jo pateikti argumentai neturėtų būti pripažinti ypatingomis aplinkybėmis, dėl kurių galima taikyti švelnesnę nuobaudą, negu numato už šį pažeidimą Administracinių nusižengimų kodeksas.
Teismo verdiktas
D. Masaičio skundą nagrinėjusi Kauno apylinkės teismo teisėja Agnė Dargužienė penktadienį paskelbė, kad jį atmeta ir palieka galioti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriaus nutarimą dėl minėtų nuobaudų skyrimo.
Teisėjos nutartyje netenkinti D. Masaičio skundo teigiama, kad jis neginčijo paties pažeidimo fakto, tik – už jį skirtą administracinio poveikio priemonę. Ir primenama, kad ji gali būti švelninama tada, kai pažeidėjas pripažįsta kaltę, nuoširdžiai gailisi ir atlygina padarytą žalą.
Be to, nors D. Masaitis teigia, kad vairavo tada girtas automobilį nedidelį atstumą – viskas įvyko prie pat jo namų, važiavo ne didesniu negu 50 km/val. greičiu ir jo mersedesas buvo techniškai tvarkingas, dėl ko tai buvo mažareikšmis pažeidimas, visgi, teismo nuomone, tik dėl atsitiktinumo nebuvo kliudyti žmonės bei sukelti dar didesni padariniai, todėl nėra pagrindo D. Masaičio padarytą pažeidimą pripažinti mažareikšmiu ir skirti švelnesnę bausmę.
Minėtą teisėjos nutartį D. Masaitis dar turi teisę per 20 dienų apskųsti.
