Apkarto vaikų darželio kaimynystė: kaip išvažiuoti iš nuosavo kiemo?

„Prasidėjo parkavimo problemos. Mums, gyventojams, nuolat užstato įvažiavimo / išvažiavimo iš namų kelią, nors esame pastatę ženklus, kad neužstatytų. Mus keikia, tyčiojasi. Kreipėmės ir į seniūną, ir į seniūnaitį, ir į Kauno rajono savivaldybę. Atrodo, visi tyčiojasi iš mūsų. Įdomu, jeigu atsitiktų nelaimė, kas būtų kaltas, kad nei gaisrinė, nei greitoji negalėtų patekti pas mus į kiemą. Juk gyvename su mažais vaikais. Kartais susiduriame su tokiomis situacijomis, kad net ir paprašius patraukti automobilį, kad galėtume išvažiuoti, ne tik nepatraukia, bet dar pareiškia, kad nežino, kada sugrįš“, – piktinosi gyventoja.
„Kartais atrodo, kad jų vaikai patys svarbiausi, o mūsų, pavėlavę į mokyklą ar papildomą užsiėmimą, būrelį, nieko verti. Kiek dar ilgai gali tęstis tokia neteisybė?“ – klausė moteris.
Ji teiravosi, kodėl bijoma pastatyti oficialius ženklus, kodėl niekas nesprendžia problemų. „Ar prieš atidarant darželį neturėjo būti suformuota automobilių aikštelė, perėjos, šaligatviai? Prie darželio tiek rytais, tiek vakarais vyksta chaosas, juk gatvelė tokia siaura ir paliktas tik vienas įvažiavimo į Užliedžius kelias, o šalia pastatyti automobiliai tiesiog užblokuoja eismą“, – teigė gyventoja.
Kauno rajono savivaldybė nurodė, kad savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius negavo skundų dėl automobilių statymo prie „Pienės“ vaikų darželio, tačiau žino problemą ir ketina ją spręsti.
Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Asta Simanauskienė patvirtino, kad „Pienės“ darželis neturi automobiliams skirtų vietų, todėl darbuotojų ir tėvų automobiliai statomi ant privataus žemės sklypo, priklausančio bendrovei „Gervuogių namai“.
„Gyventojams atsiranda nepatogumų tik anksti ryte ir vakare, kai tėvai atveža arba pasiima vaikus.
Atsižvelgdama į problemą, „Pienės“ darželio administracija artimiausiu metu ketina teikti prašymą savivaldybei ir inicijuoti su įstaigos teritorija besiribojančio sklypo (Pienių g. 32, 1 645 kv. m ploto) įsigijimą. Šiame sklype būtų galima įrengti automobilių aikštelę“, – nurodė savivaldybė.
