Šokiruojantį išpuolį Kauno centre vainikavo toks pats nuosprendis: panašu, kad patenkintų nėra

Spąstai miesto centre
A. Žukovas, kuriam šią vasarą už grotų sukako 38-eri, prisistatęs po sulaikymo teisėsaugininkams su statybomis susijusios bendrovės savininku bei vadovu, kaltintas trečią dešimtį bebaigiančios kaunietės išžaginimu ir seksualiniu prievartavimu. Jis buvo sulaikytas tik po beveik mėnesį trukusių intensyvių paieškų pernykštės gegužės 23-iosios ryte savo namuose Kaune, Žaliakalnyje, nors yra deklaravęs gyvenamąją vietą Jonavos rajono Kulvos seniūnijoje.
Nusikaltimai, kuriais kaltintas A. Žukovas, buvo įvykdyti Savanorių prospekto kalno, ant kurio užkopus buvo jo namai, papėdėje vėlų pernykštės balandžio 28-osios vakarą. Kaltinamajame akte jų padarymo laikas nurodytas minučių tikslumu, kas leidžia daryti prielaidą, kad atskleidžiant šiuos nusikaltimus naudotasi vaizdo kamerų, įamžinusių A. Žukovą ties išpuolio vieta, įrašais. Apleistas sklypas, į kurį jis kaltinamas nusitempęs savo auką, yra Kauno choralinės sinagogos prieigose.
A. Žukovas kaltintas, kad per tas trylika kaltinamajame akte nurodytų minučių, priėjęs prie šaligatviu ėjusios būsimos aukos iš nugaros, ją užkalbino ir, suėmęs už striukės, nusitempė į šalia esantį medžiais apaugusį sklypą, kur seksualiai išprievartavo bei išžagino.
Minėtas beveik pačiame Kauno centre esantis sklypas, remiantis portalo kauno.diena.lt fotografo darytomis nuotraukomis, yra apleistas iki šiol bei gali tapti tokiais pačiais spąstais ir kitoms praeivėms.
Buvo pergudrautas
A. Žukovas, iš pradžių pripažinęs savo kaltę iš dalies, prieš perduodant bylą teismui jau atsisakė duoti parodymus.
Šį nusikaltimą tyrę Kauno teisėsaugininkai elgėsi atvirkščiai: iš pradžių buvo linkę jį nutylėti, prabildami tik sulaikę įtariamąjį. Apie šį brutalų išpuolį nebuvo viešai skelbiama, bandant apgauti nusikaltėlį, kad nukentėjusioji nesikreipė į policiją. Ir nors nusikaltimo tyrimas buvo komplikuotas dėl nuošalesnės vietos ir liudininkų nebuvimo, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnams pavyko įtariamąjį pergudrauti.
Skyrus A. Žukovui stacionarinę psichiatrinę ekspertizę Utenos teismo ekspertiniame skyriuje, šio specialistai konstatavo, kad jis – pakaltinamas, t. y., darydamas minėtus nusikaltimus, suprato savo veiksmus bei galėjo juos valdyti, kaip supranta ir šiuo metu, kai atėjo laikas už juos atsakyti.
Skirti A. Žukovui minėtą ekspertizę buvo nuspręsta po tokios pačios ambulatorinės ekspertizės, kurią atlikęs teismo psichiatras negalėjo atsakyti į klausimą, ar įtariamasis seksualiniu išpuoliu gali atsakyti už savo veiksmus.
Biografija – iškalbinga
Išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu kaltinamas A. Žukovas – jau teistas. Prieš 13 metų. Tačiau ne už seksualinius nusikaltimus.
Remiantis Baudžiamojo kodekso straipsniais, nurodytais prie A. Žukovo teistumų, už turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu ir išpuolį prieš valstybės tarnautoją, susijusį su šio pareigomis, panaudojant fizinį smurtą, 2012-ųjų kovą jam buvo skirtas vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimas, atidedant šio vykdymą dvejiems metams. O dar po kelių mėnesių A. Žukovas išgirdo nuosprendį ir už vagystę bei aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo pažeidimą. Už tai jam buvo skirta 800 eurų bauda.
Dar vienas ikiteisminis tyrimas A. Žukovo atžvilgiu buvo pradėtas 2020-ųjų rugpjūtį dėl smurto artimoje aplinkoje. Tačiau jis buvo nutrauktas susitaikius su nukentėjusiu asmeniu.
Liko neatsakytų klausimų
Ar A. Žukovas įvykdė jam inkriminuojamus naujus nusikaltimus blaivus, nustatyti nepavyko. Nors ir buvo įtarimų dėl galimo jo girtumo, sulaikius A. Žukovą po mėnesio, jis tai neigė.
Kreipusis tada į Kauno apylinkės teismą dėl A. Žukovo suėmimo, jis prašė to nedaryti, nes esą neketina, jeigu bus skirta švelnesnė kardomoji priemonė, bėgti bei vėl slėptis nuo ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, daryti poveikį nukentėjusiajai ar naujus nusikaltimus, kaip argumentavo, prašydama jį suimti, prokurorė.
Teismas tada prokurorės prašymą tenkino, o vėliau ir ne kartą pratęsė A. Žukovo suėmimą. Jis yra suimtas daugiau kaip pusantrų metų.
Nukentėjusioji, perduodant bylą teismui, jokio ieškinio A. Žukovui dar nebuvo pareiškusi. Tačiau prieš atverčiant teisme bylą pateikė kaltinamajam jos išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu penkiaženklį ieškinį dėl patirtos turtinės ir neturtinės žalos, prašydama 10 tūkst. eurų moralinio atlygio bei 415 eurų už sugadintus ir kitaip prarastus drabužius bei avalynę.
Laikėsi užkietėjusių nusikaltėlių taktikos
Šis teismo procesas, saugant nukentėjusiosios, bet ne kaltinamojo seksualiniais nusikaltimais prieš ją privatumą, buvo neviešas. Ir konvojaus pareigūnų į teismo posėdžius atvežamas A. Žukovas aklinai dengė veidą nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų. Kas gali paneigti, kad ne dėl to, jog bijojo būti atpažintas galimų kitų savo aukų, kurios nedrįso kreiptis į teisėsaugą.
Po kaltinamojo akto pagarsinimo A. Žukovas pareiškė, kad duos parodymus tik po visų šio teismo proceso dalyvių apklausų, t. y. laikėsi tradicinės nusikalstamo pasaulio atstovų taktikos. O į klausimą, ar pripažįsta jam pareikštą kaltinimą, aiškiai neatsakė.
Tuo tarpu nukentėjusioji teismui papasakojo, kad buvo užpulta, kai kalbėjosi mobiliuoju telefonu su mama. Užpuolikas atbėgo iš kitos gatvės pusės ir, nepaisydamas kitų praeivių, nusitempė ją į greta esantį apleistą sklypą. O ten, prieš seksualiai ja pasinaudodamas, dar vartojo ir fizinį bei psichinį smurtą – grasino susidoroti, jeigu ji šauksis pagalbos, ir atėmė galimybę priešintis smūgiu kumščiu į pilvą bei spyriu į koją. O po to, patenkinęs savo lytinę aistrą ir palikdamas išžagintąją nusikaltimo vietoje, liepė penkias minutes neatsigręžti į jo, sprunkančio iš ten, pusę. Ir nukentėjusioji jam pakluso. Ji pranešė apie šį nusikaltimą tik kitą dieną – po to, kai pasitarė su artimaisiais.
Buvo pašalintas iš posėdžio
Teisme buvo apklausta ir psichologė, kuri papasakojo, kokią įtaką tolesnei nukentėjusiosios būklei turėjo šis išpuolis. Tam prireikė ne vieno posėdžio.
Iš vieno jų A. Žukovas net buvo pašalintas už sistemingą trukdymą procesui.
Per baigiamąsias šios bylos kalbas A. Žukovui pasiūlytas ketverių metų įkalinimas, pilnai tenkinant ir nukentėjusiosios pareikštus ieškinius. Už abu seksualinius nusikaltimus, kuriais kaltintas A. Žukovas, Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki septynerių metų.
A. Žukovo advokatas Linas Mažonas prašė teismo jo ginamąjį išteisinti. Remtasi šio parodymais, pagaliau duotais teismui, kad esą viskas vyko su vadinamos nukentėjusiosios sutikimu. Ir tai taip pat yra tradicinė kaltinamųjų tokiose bylose taktika.
Teisėjas pasirinko viduriuką
Pats A. Žukovas, suteikus jam teisę į paskutinį žodį, kuris truko daugiau kaip valandą, taip pat prašė jį išteisinti, po ko teismas, išeidamas priimti sprendimo, tenkino prokurorės prašymą dar mėnesiui pratęsti besibaigiantį A. Žukovo suėmimo terminą. Nepaisant to, kad jis kartu su savo advokatu eilinį kartą prašė pakeisti šią besibaigiančią griežčiausią kardomąją priemonę į švelnesnę.
Galiausiai po beveik metus trukusio šios teismo proceso bylą nagrinėjęs teisėjas Alvydas Rimkevičius antradienį paskelbė, kad išteisina A. Žukovą dėl išžaginimo, o dėl seksualinio prievartavimo skiria jam pusketvirtų metų įkalinimą. Tačiau į skirtą bausmę įskaičius beveik devyniolika mėnesių, kuriuos A. Žukovas šio teismo sprendimo laukė suimtas, jam lieka kalėti mažiau negu porą metų.
Nukentėjusiajai teismas priteisė tik aštuonis tūkstančius už patirtą neturtinę žalą. Tačiau ieškinį dėl turtinės žalos tenkino pilnai. Be to, iš A. Žukovo priteisti 5800 eurų už nukentėjusiajai suteiktas advokato paslaugas.
Kadangi teismo procesas buvo neviešas, priimto sprendimo motyvai žiniasklaidai neatskleidžiami.
A. Žukovas nepanoro išklausyti teismo nuosprendžio nei gyvai, nei nuotoliniu būdu – iš kalėjimo. Tačiau beveik neabejojama, kad jis su savo advokatu šį nuosprendį skųs.
Naujausi komentarai